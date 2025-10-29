Masacre en Río de Janeiro: quién es la influencer detenida vinculada al Comando Vermelho Iza Paiva fue arrestada hace una semana acusada de haberle ordenado a la organización criminal de la ciudad torturar a dos personas que robaron su casa. Por







Su detención fue parte de la operación Arur Betach, nombre hebreo que significa “maldito el que confía”

La masacre que se desató en Río de Janeiro en las últimas horas y dejó un saldo de 120 muertes, tiene un nombre reconocido en Brasil vinculado a Comando Vermelho: la influencer Iza Paiva está ligada con la organización más criminal más poderosa de la ciudad.

El Comando Vermelho (CV) es una de las organizaciones criminales más antiguas y conocidas de Brasil, con orígenes en la década de los setenta en las cárceles de Río de Janeiro. Rápidamente, se volvió en una fuerza dominante, al punto que incluso la influencer es parte de ella, quien ostentaba una vida llena de lujos, pero que tras las cámaras era parte de los actos sicarios y torturas.

El pasado 15 de octubre la joven de 26 años fue detenida en Porto Velho, bajo sospecha de haberle ordenado a CV torturar a dos hombres que irrumpieron en su vivienda y la robaron. Según la Policía Civil, Paiva se encontraba fuera de la ciudad cuando sufrió el asalto, pero al enterarse de lo sucedido, habría ordenado que los responsables fueran localizados, castigados y que se recuperaran los objetos robados.

“Aún consciente de la gravedad de los hechos, la investigada optó por no llamar a las autoridades competentes, actuando deliberadamente al margen de la ley, motivada por la venganza personal”, indicaron fuentes de la Policía Civil.

La detención de Paiva se da en paralelo a un despliegue sin precedentes en el que 2.500 policías ingresaron en zonas populares del norte de Río para combatir a la banda.

Iza Paiva, influencer vinculada al Comando Vermelho, fue detenida por torturar ladrones La detención de Iza Paiva fue parte de la operación Arur Betach, nombre hebreo que significa "maldito el que confía". En el operativo se allanó su vivencia donde le incautaron dispositivos electrónicos y documentos que ahora forman parte de la investigación. A raíz de ello, el juez de Porto Velho dictó prisión preventiva, alegando que existen indicios sólidos de participación directa. Sin embargo, su abogado, Samuel Costa, cuestionó la medida y afirmó que la influencer "no representa riesgo de fuga ni obstrucción a la justicia". Por otra parte, el letrado justificó que su defendida es madre de dos niños pequeños, y que "una prisión preventiva antes de una condena definitiva es una medida desproporcionada".