Se filtró cuándo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

A través del programa televisivo Infama, Santiago Sposato mencionó: "Muchos invitados, cuando trascendió que se iban a casar el 20 de diciembre, empezaron a llamar, porque es la fecha de vacaciones de los futbolistas. Varios se comunicaron con De Paul y con Tini que les dijeron 'quédense tranquilos, que este año no es, la idea es que sea en diciembre del 2026'". Todo esto llenó de ilusión a los fans con la chance de ver un nuevo matrimonio mediático.
Ante esto, Karina Iavícoli agregó: "A mí me dijeron que va a ser una fiesta, no un casamiento. Que no se van a casar. O sea, sería con papeles, como una gran fiesta". Así, lo que quiso decir fue que la fiesta sería para celebrar el matrimonio legal en cuanto a papeles, no una ceremonia religiosa.
Para finalizar, Laura Ubfal hizo mención al futuro inmediato de la pareja: "Lo que les conviene es casarse en Estados Unidos. Porque si ella se casa con él, como está contratado por el Inter, puede tener la residencia en Estados Unidos". De esta manera, todo parecería indicar que el matrimonio podría estar más del lado de una convivencia legal en Miami.
