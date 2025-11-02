Se filtró cuándo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul La cantante y el futbolista darán el sí más temprano que tarde y un programa de chimentos se encargó de revelar todos los detalles.







Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están decididos a casarse pronto. Redes sociales

Se filtró cuándo será el casamiento de la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul, quienes confirmaron el reinicio de su romance luego de mucho misterio en redes sociales, lo que provocó un sinfín de rumores con respecto al futuro de la relación.

A través del programa televisivo Infama, Santiago Sposato mencionó: "Muchos invitados, cuando trascendió que se iban a casar el 20 de diciembre, empezaron a llamar, porque es la fecha de vacaciones de los futbolistas. Varios se comunicaron con De Paul y con Tini que les dijeron 'quédense tranquilos, que este año no es, la idea es que sea en diciembre del 2026'". Todo esto llenó de ilusión a los fans con la chance de ver un nuevo matrimonio mediático.

Ante esto, Karina Iavícoli agregó: "A mí me dijeron que va a ser una fiesta, no un casamiento. Que no se van a casar. O sea, sería con papeles, como una gran fiesta". Así, lo que quiso decir fue que la fiesta sería para celebrar el matrimonio legal en cuanto a papeles, no una ceremonia religiosa.

Tini y Rodrigo De Paul Todo parece indicar que Tini y De Paul se casarán para vivir legalmente en Miami. Redes sociales Para finalizar, Laura Ubfal hizo mención al futuro inmediato de la pareja: "Lo que les conviene es casarse en Estados Unidos. Porque si ella se casa con él, como está contratado por el Inter, puede tener la residencia en Estados Unidos". De esta manera, todo parecería indicar que el matrimonio podría estar más del lado de una convivencia legal en Miami.

Embed Rodrigo De Paul, el invitado de lujo en Futttura, el show de Tini Stoessel en Tecnópolis Luego de la suspensión de la primera fecha del recital de Futttura, el futbolista del Inter Miami, Rodrigo De Paul, estuvo presente en el debut de Tini Stoessel en Tecnópolis en lo que se convirtió en la primera de ocho noches. El jugador estuvo a puro canto, grito y aplausos de parte.