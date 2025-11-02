IR A
Se filtró cuándo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La cantante y el futbolista darán el sí más temprano que tarde y un programa de chimentos se encargó de revelar todos los detalles.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están decididos a casarse pronto.

Yanina Latorre desmintió a Laura Ubfal y contó cuánto cobran los bailarines.
Fin de la polémica: Yanina Latorre expuso la exorbitante cifra que cobran los bailarines de Tini Stoessel

A través del programa televisivo Infama, Santiago Sposato mencionó: "Muchos invitados, cuando trascendió que se iban a casar el 20 de diciembre, empezaron a llamar, porque es la fecha de vacaciones de los futbolistas. Varios se comunicaron con De Paul y con Tini que les dijeron 'quédense tranquilos, que este año no es, la idea es que sea en diciembre del 2026'". Todo esto llenó de ilusión a los fans con la chance de ver un nuevo matrimonio mediático.

Ante esto, Karina Iavícoli agregó: "A mí me dijeron que va a ser una fiesta, no un casamiento. Que no se van a casar. O sea, sería con papeles, como una gran fiesta". Así, lo que quiso decir fue que la fiesta sería para celebrar el matrimonio legal en cuanto a papeles, no una ceremonia religiosa.

Tini y Rodrigo De Paul
Todo parece indicar que Tini y De Paul se casarán para vivir legalmente en Miami.

Para finalizar, Laura Ubfal hizo mención al futuro inmediato de la pareja: "Lo que les conviene es casarse en Estados Unidos. Porque si ella se casa con él, como está contratado por el Inter, puede tener la residencia en Estados Unidos". De esta manera, todo parecería indicar que el matrimonio podría estar más del lado de una convivencia legal en Miami.

Tini Stoessel Rodrigo De Paul
Rodrigo De Paul se hizo presente en el recital de Tini Stoessel.

