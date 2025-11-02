IR A
La noche de fiesta de Nicki Nicole en Argentina tras separarse de Lamine Yamal

La pareja terminó su relación, que había empezado en agosto, en medio de rumores de infidelidad. Lejos de mostrarse triste, la rosarina tuvo una noche intensa en Buenos Aires que incluyó el show de Tini Stoessel y el cumpleaños de Emilia Mernes.

Tras su separación

Tras su separación, Nicki Nicole se refugió en la música y sus amigas.

Instagram @nicki.nicole

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su separación en medio de rumores de infidelidad por parte del futbolista español. Él fue el encargado de anunciar la noticia y, mientras todos esperaban alguna declaración pública de la cantante, ella eligió alejarse de la polémica con una noche de fiesta en Argentina.

La rosarina prefirió pasar la página y refugiarse en el trabajo, la música y sus amigas para transitar los primeros días después de la ruptura, que se conoció públicamente este sábado. Para eso, encaró una agenda muy activa en Buenos Aires y compartió todo con sus seguidores a través de las redes sociales.

La noche arrancó con su participación en FUTTTURA, el impresionante show de Tini Stoessel en Tecnópolis. Nicki subió al escenario como invitada especial para cantar Blackout, el tema que las dos artistas lanzaron junto a Emilia Mernes, e impactó a los fans con un mono rojo de espalda descubierta.

Historia Nicki Nicole show Tini 02-11-25

Después de cantar junto a Tini, la rosarina disfrutó el resto del show desde el sector VIP. Su última presentación arriba de un escenario había sido el 20 de junio, cuando cantó una versión sinfónica de sus éxitos en el Monumento a la Bandera y frente a 250.000 personas.

Además de compartir varios momentos del recital en sus historias de Instagram, no faltó el guiño a Halloween, que se había festejado el día anterior. Nicki subió un video en el que lució un ajustado traje de Spiderman en color negro y bailó el tema Putería, de Doble P y Peipper.

Para cerrar la noche, la intérprete de Wapo traketero pasó por la fiesta de cumpleaños de Emilia Mernes y compartió un video bailando y divirtiéndose junto a la agasajada al ritmo, nuevamente, de Blackout. De la separación de Lamine Yamal, por ahora, ni noticias en sus redes sociales.

Historia Nicki Nicole cumple Emilia Mernes 02-11-25

