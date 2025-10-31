HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

La rapera argentina presentó TURRIALUV, su primer álbum de estudio, una obra entre la crudeza del rap, el desahogo emocional y la búsqueda de identidad, Se prepara para mostrar su universo en vivo este 2 de noviembre en Niceto Club.

“Estoy emocionada, contenta, ansiosa… muchas emociones a la vez, hasta de vomitar”, dice entre risas HELLOLOLA, quien lanzó su primer disco, TURRIALUV, un debut que condensa una historia de supervivencia y autodescubrimiento. “ Me gusta mucho la crudeza del rap . Siento que es un lugar que no se desarrolló tanto acá. Siempre a las chicas nos hacen cantar, y yo quería hacer rap-rap, tipo Nicki Minaj”, cuenta, decidida a abrir un espacio propio en un género dominado por hombres.

El disco, compuesto por nueve canciones y colaboraciones con Malandro, Rixxia y Asan, combina la estética del hip hop con el lunfardo e idiosincracia de la calle argentina. “Fue un proceso lindo y doloroso”, confiesa. “ Hablé mucho de mi adicción, de situaciones amorosas fallidas, de tener el corazón expuesto a todo de manera cruda y curtirse sola . Y cada vez que iba a grabar pasaba ocho o nueve horas metida en el estudio”.

En conversación con C5N Música, HELLOLOLA habló sin filtros sobre su pasado y la importancia de poner en palabras la vulnerabilidad. “La música me acompañó mucho. Me dio una rutina, una razón para levantarme por el proyecto, para decir: ‘Si amo mi proyecto y me doy todo el amor del mundo, ¿por qué no me lo doy a mí misma?’”.

Y agrega: "Siempre tuve que hacer mucha fuerza, pero me parece importante hablarlo, porque hay mucha gente que hoy en día lo pasa. En el trap o en el rap se habla mucho de drogas, pero también está esa parte fea que hay que saber. Y quizás a las mujeres no les gusta tanto saber que también tenemos estas recaídas”.

TURRIALUV tiene colaboraciones con Malandro, Asan y Rixxia

En TURRIALUV, HELLOLOLA mezcla el desamor con la introspección y la sensualidad. “Mi parte love es la más triste del álbum", dice. Y en su faceta más lúdica aparecen en tenas como Friki Friki”, se ríe: “Soy muy romántica, a nivel agresivo. Demasiado agresivamente romántica... Turra”

Su recorrido no fue lineal. Nacida en Buenos Aires en 2003, empezó en la música a los 8 años y fue diagnosticada con lupus a los 16, lo que la alejó de los escenarios durante varios años. En 2023 volvió al estudio junto al productor Hielo y lanzó “Fairytales”, el single que relanzó su carrera. Desde entonces, no paró: editó los mixtapes Exxxtrafino y Exxxtravagancia, y ahora llega su primer álbum de estudio, el más personal de todos.

Este 2 de noviembre, se presenta en el escenario de Niceto Club, y antes concluye: "Si no sos icónica, te vas a volver icónica en este show".





