25 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

De ícono pop a figura internacional, la artista construyó una carrera que va mucho más allá de Disney: se reinventó en cada era, marcó tendencia en el sonido del pop argentino y abrió camino a una generación entera de mujeres. En otra entrega de La Pista de la Música en C5N, repasamos los highlights de su carrera en la previa de shows en Tecnópolis.

Aurora Luna
Por
Aurora Luna

Todos los detalles de los shows de Tini.

Martina Stoessel creció frente a cámara. Hija del productor Alejandro Stoessel y de Mariana Muzlera, Tini nació rodeada de arte, luces y guiones. Su infancia transcurrió entre estudios de televisión, y ese entorno creativo moldeó su sensibilidad artística y su disciplina. Antes de cumplir 15 años, ya tenía un fenómeno global con nombre propio: Violetta, la serie de Disney que marcó a una generación de adolescentes en América Latina y Europa.

Yanina Latorre no perdonó a Tini Stoessel.
Te puede interesar:

Yanina Latorre apuntó sorpresivamente contra Tini Stoessel: "No se olviden de Cami Homs"

Pero lejos de quedarse en el personaje que la hizo famosa, Tini decidió romper el molde. Al igual que lo hizo Miley Cyrus con Hannah Montana, eligió dejar atrás a Violetta para convertirse en una artista pop dispuesta a construir su propia identidad. Su debut discográfico TINI (Got Me Started) (2016) mezcló pop y dance latino, y marcó el inicio de esa transición hacia un sonido más adulto y personal. El Got Me Started Tour fue su primer salto internacional y el punto de partida de su carrera global.

Con Quiero Volver (2018) y Tini Tini Tini (2020), consolidó un estilo que fusiona el pop con los ritmos urbanos. De esas etapas salieron himnos de una nueva generación como Fresa, 22 y Oye, donde combinó vulnerabilidad y energía bailable. En sus colaboraciones con Sebastián Yatra, Karol G, Alejandro Sanz, Mau & Ricky o Greeicy, Tini empezó a redefinir el pop latino desde una mirada femenina y emocional.

Uno de sus tantos hitos fue Miénteme, junto a María Becerra. La canción rompió récords de reproducciones, entró al Top Global de Spotify y marcó un antes y un después en la visibilidad del pop urbano argentino. Más tarde, repitió la fórmula con Emilia en La Original, consolidando un fenómeno que ya tiene nombre: el “efecto Tini”. Desde su lugar de estrella, impulsó la carrera de toda una nueva camada de artistas femeninas que crecieron bajo su influencia.

La pandemia y su separación de Sebastián Yatra marcaron una pausa emocional que se tradujo en Cupido (2023), un álbum confesional donde el amor, la vulnerabilidad y el deseo se transformaron en canciones. Ese disco la coronó como referente del pop latino y la posicionó entre las artistas argentinas más escuchadas del mundo.

En 2022, Tini fue invitada por Coldplay a cantar junto a ellos en River Plate, durante su serie de diez shows. Chris Martin se enamoró de su voz y más tarde la convocó para participar en We Pray, un gesto que selló su validación internacional. Tini ya no era solo una figura local: era una artista pop con proyección global.

Tras una etapa de sobreexposición mediática, en 2024 Tini eligió el silencio. Habló por primera vez de su salud mental, se rapó el pelo y borró sus redes sociales. Con un mechón de pelo dio inicio a su etapa más introspectiva: una obra visual y emocional que mostró su costado más humano y alejado del brillo.

Y entonces llegó FUTTTURA. Más que un show, un statement. Un festival propio en Tecnópolis con tres escenarios, una puesta inmersiva y un recorrido por todas sus eras artísticas. En FUTTTURA, Tini propone una experiencia sensorial, estética y conceptual que fusiona su pasado, presente y lo que vendrá.

Porque FUTTTURA no marca el final de una era, sino el comienzo de una nueva.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tini Stoessel se vio obligada a suspender su show en Tecnópolis.

Entre lágrimas, Tini Stoessel anunció la suspensión de su show en Tecnópolis: "Con el corazón partido..."

Todo el look fue diseñado para reflejar una transición más introspectiva y artística.

La impresionante transformación de Tini Stoessel: lo filtró su peluquero

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

Emotivo recibimiento a Moria Casán en el Nacional Buenos Aires.

Moria Casán revolucionó el centro de estudiantes del colegio Nacional Buenos Aires

C5N transmitirá en vivo el Martin Fierro de Cable.

C5N transmitirá en vivo los premios Martín Fierro de Cable

Rating Cero

El hijo mayor de la conductora y el exfutbolista debutó en una campaña de ropa urbana.

El debut de Valentino López junto a su novia: el hijo de Wanda Nara y Maxi López se lanzó como modelo

La serie con la que se enganchó el delantero argentino.
play

Esta es la serie que le encanta a Julián Álvarez: está en Netflix

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich ahora tienen nuevos vínculos

Fueron una de las parejas de famosos más queridas pero tras su ruptura ya tendrían nuevos romances: quiéne son

La producción de Netflix se consagró como la mejor de la plataforma según el prestigioso ranking de Entertainment Weekly.
play

Está en Netflix, tiene 10 capítulos recargados de terror y es una de las mejores series de la plataforma

Ariana Grande eligió Flowerbomb de Viktor & Rolf como su aroma predilecto por su combinación floral y potente.

Este es el perfume favorito de Ariana Grande: cuánto sale en Argentina

Se suman nuevas producciones a Netflix que combinan terror con comedia
play

Era la solución a las enfermedades pero terminó en una pandemia zombie: esta película es cada vez más vista en Netflix

últimas noticias

El hijo mayor de la conductora y el exfutbolista debutó en una campaña de ropa urbana.

El debut de Valentino López junto a su novia: el hijo de Wanda Nara y Maxi López se lanzó como modelo

Hace 9 minutos
En el último mes, Estados Unidos atacó diez lanchas cerca de las costas de Venezuela y Colombia.

Nicolás Maduro pidió retirarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López por "llamar a la intervención" de EEUU

Hace 30 minutos
play
Antonio Conte y Lautaro Martínez, a las puteadas en pleno partido.

"Cagón": el picante cruce entre Lautaro Martínez y Antonio Conte, su exentrenador

Hace 43 minutos

Ensenada: encontraron un feto frente al Hospital Cestino tras el temporal

Hace 1 hora
Estos son los lugares recomendados por guías de Turismo

Si pensás en recorrer Buenos Aires con destinos rurales, en estos lugares encontrarás mucha tranquilidad

Hace 1 hora