Manuel Adorni cruzó a Mauricio Macri tras las críticas por su designación como jefe de Gabinete: "Le jugó una mala pasada la nostalgia" "Él en su momento eligió a Marcos Peña y un equipo de gobierno que terminó con serios problemas en lo económico y que permitió el regreso del kirchnerismo", remarcó el ex vocero presidencial.







Manuel Adorni / Guillermo Francos

El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó las críticas del expresidente Mauricio Macri a su nombramiento calificándolas de "injustas". El ex vocero presidencial sostuvo que al líder del PRO "le jugó una mala pasada el sentimiento de nostalgia de otros tiempos".

"El expresidente Macri tiene derecho de opinar lo que quiera sobre el que quiera, y creo que eso es parte de la libertad de cada uno. Pero el equipo de ministros y el jefe de Gabinete lo elije el Presidente de la Nación, como él en su momento eligió a Marcos Peña y un equipo de gobierno que lo llevó hasta donde lo llevó. Un gobierno que terminó con serios problemas en lo económico y que permitió el regreso del kirchnerismo", señaló Adorni, en una entrevista con LN+.

Macri había expresado su lamento por la salida de Guillermo Francos del cargo y sugerido públicamente a Horacio Marín, actual CEO de YPF, como un dirigente "idóneo" para la Jefatura de Gabinete. Al mismo tiempo, calificó a Adorni de inexperto. El exvocero salió al cruce de esta postura, destacando que Macri "lamenta la salida de Francos pero no lo defiende, si no que propone a otra persona".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1984744462061322385&partner=&hide_thread=false Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025 El actual ministro coordinador cuestionó además la mención de Marín por parte de Macri, señalando que "lo pone en un compromiso" y es "no conocer los deseos de Marín". Adorni defendió a Marín, a quien elogió como "el mejor presidente que tuvo YPF en toda su historia", y reveló que el funcionario se mostró "consternado" por la situación generada por la declaración del exmandatario.

El nombramiento de Adorni se inscribe en una serie de cambios de peso impulsados por el gobierno del presidente Javier Milei durante el fin de semana. Además del reemplazo de Francos por Adorni, el jefe de Estado confirmó a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien decidió dejar el gobierno junto a Francos.

Adorni ejercerá de hecho la coordinación del Gabinete a partir de este lunes, cuando encabezará una reunión prevista para las 9.30 en Casa Rosada.