3 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Manuel Adorni cruzó a Mauricio Macri tras las críticas por su designación como jefe de Gabinete: "Le jugó una mala pasada la nostalgia"

"Él en su momento eligió a Marcos Peña y un equipo de gobierno que terminó con serios problemas en lo económico y que permitió el regreso del kirchnerismo", remarcó el ex vocero presidencial.

Por
Manuel Adorni / Guillermo Francos

Manuel Adorni / Guillermo Francos

El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó las críticas del expresidente Mauricio Macri a su nombramiento calificándolas de "injustas". El ex vocero presidencial sostuvo que al líder del PRO "le jugó una mala pasada el sentimiento de nostalgia de otros tiempos".

Te puede interesar:

"El PRO no existe más": el picante debate en Indomables sobre los cambios de Javier Milei

"El expresidente Macri tiene derecho de opinar lo que quiera sobre el que quiera, y creo que eso es parte de la libertad de cada uno. Pero el equipo de ministros y el jefe de Gabinete lo elije el Presidente de la Nación, como él en su momento eligió a Marcos Peña y un equipo de gobierno que lo llevó hasta donde lo llevó. Un gobierno que terminó con serios problemas en lo económico y que permitió el regreso del kirchnerismo", señaló Adorni, en una entrevista con LN+.

Macri había expresado su lamento por la salida de Guillermo Francos del cargo y sugerido públicamente a Horacio Marín, actual CEO de YPF, como un dirigente "idóneo" para la Jefatura de Gabinete. Al mismo tiempo, calificó a Adorni de inexperto. El exvocero salió al cruce de esta postura, destacando que Macri "lamenta la salida de Francos pero no lo defiende, si no que propone a otra persona".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1984744462061322385&partner=&hide_thread=false

El actual ministro coordinador cuestionó además la mención de Marín por parte de Macri, señalando que "lo pone en un compromiso" y es "no conocer los deseos de Marín". Adorni defendió a Marín, a quien elogió como "el mejor presidente que tuvo YPF en toda su historia", y reveló que el funcionario se mostró "consternado" por la situación generada por la declaración del exmandatario.

El nombramiento de Adorni se inscribe en una serie de cambios de peso impulsados por el gobierno del presidente Javier Milei durante el fin de semana. Además del reemplazo de Francos por Adorni, el jefe de Estado confirmó a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien decidió dejar el gobierno junto a Francos.

Adorni ejercerá de hecho la coordinación del Gabinete a partir de este lunes, cuando encabezará una reunión prevista para las 9.30 en Casa Rosada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Nancy Pazos analizó la renuncia de Guillermo Francos y la llegada de Adorni: "Ganó Karina"

Jorge Macri recuperó su buena relación con Javier Milei.

Jorge Macri celebró "la convocatoria al diálogo" por parte de Javier Milei

Diego Santilli junto a Javier Milei.
play

Diego Santilli, tras reunirse con Milei en Olivos: "Tenemos que lograr los consensos para aprobar las reformas"

Quién será el reemplazo de Diego Santilli en la Cámara de Diptuados

Quién será el reemplazo de Diego Santilli en la Cámara de Diptuados

play

Santilli, tras ser designado ministro del Interior: "Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas"

Manuel Adorni / Diego Santilli

Los videos de Manuel Adorni y Diego Santilli cuando negaban que sus candidaturas fuesen testimoniales

Rating Cero

X-Men﻿ fue el primer gran acierto de Marvel antes del Universo Cinematográfico.

Estrella de Marvel confirmó la peor noticia: "No me contactaron..."

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están decididos a casarse pronto.

Se filtró cuándo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El final de Stranger Things ﻿está a la vuelta de la esquina y se armó un fuerte escándalo.

Una denuncia por acoso descolocó a los fans de Stranger Things: fue una actriz a un actor

Mauro Icardi sorprendió con su polémico homenaje para la China Suárez.

El polémico homenaje de Mauro Icardi a la China Suárez: "Borró a las hijas..."

Lamine Yamal y Nicki Nicole se habrían separado por una infidelidad.

Nicki Nicole habría dejado a Lamine Yamal por un reconocido influencer

Guido Agostinelli se suma a C5N.
play

Guido Agostinelli llega a Mañanas Argentinas en C5N: "La economía de hoy, con datos y sin mitos"

últimas noticias

Jorge Macri recuperó su buena relación con Javier Milei.

Jorge Macri celebró "la convocatoria al diálogo" por parte de Javier Milei

Hace 58 minutos
X-Men﻿ fue el primer gran acierto de Marvel antes del Universo Cinematográfico.

Estrella de Marvel confirmó la peor noticia: "No me contactaron..."

Hace 1 hora
Economista de EEUU alertó que la estrategia electoral del Gobierno provocó la mayor fuga de capitales en dos décadas

Economista de EEUU alertó que la estrategia electoral del Gobierno provocó la mayor fuga de capitales en dos décadas

Hace 1 hora
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están decididos a casarse pronto.

Se filtró cuándo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Hace 1 hora
Manuel Adorni / Guillermo Francos

Adorni cruzó a Macri tras las críticas por su designación como jefe de Gabinete: "Le jugó una mala pasada la nostalgia"

Hace 2 horas