Masacre en Río de Janeiro: 52% de los vecinos creen que la ciudad es más insegura tras el operativo

Según una encuesta, solo un tercio de los cariocas se sienten más seguros después de la "Operación Contención" contra el Comando Vermelho, que dejó al menos 130 muertos. Argentina, Brasil y Paraguay reforzaron la seguridad en la Triple Frontera.

Por

Se teme que narcos del Comando Vermelho intenten huir a países vecinos.

Más de la mitad de los vecinos de Río de Janeiro creen que la ciudad se volvió más insegura después de la "Operación Contención", el megaoperativo policial que el gobernador Cláudio Castro desplegó el martes pasado contra el grupo narco Comando Vermelho y que dejó, al menos, 130 muertos.

El armamento fue fabricado en diferentes países de Europa y Sudamérica, entre ellos Argentina, Venezuela, Perú, Bélgica, Rusia, Alemania y Brasil.
Así lo reveló una encuesta de la consultora brasileña Genial/Quaest que se publicó este sábado, basada en 1.500 entrevistas realizadas en 40 municipios del estado de Río. Para el 52% de los encuestados, la ciudad se ha vuelto menos segura tras la operación, mientras que solo el 35% considera que aumentó la seguridad.

La sensación de inseguridad es mayor entre las mujeres: 60% cree que la ciudad es más insegura y apenas el 26% opina lo contrario. En cambio, las opiniones están bastante repartidas entre los hombres, ya que 45% cree que Río es más segura y 44% la considera más insegura.

Cuando se considera el rango etario, los jóvenes son los más preocupados. El 61% de los encuestados de entre 16 y 30 años señala que la ciudad es más insegura tras el operativo. Los siguen las personas mayores de 51 años, con el 53%, y los adultos de 31 a 50 años con el 48%.

familiares masacre Río de Janeiro
El operativo policial dejó al menos 130 muertos en Río de Janeiro.

Sin embargo, la sensación de inseguridad es predominante en todos los niveles socioeconómicos: se ubica en el 51% entre las personas que ganan hasta dos salarios mínimos; llega al 54% en el grupo que percibe entre dos y cinco salarios mínimos, y al 53% entre quienes ganan más de cinco salarios mínimos.

Una tendencia similar se observa al tomar en cuenta el nivel educativo de los encuestados. La sensación de que Río es menos segura tras el operativo llega al 54% entre las personas que solo hicieron la primaria; al 51% en el grupo con secundaria completa o incompleta, y al 53% entre quienes cuentan con educación superior.

Al mismo tiempo, la preocupación por la seguridad también se extendió a la Triple Frontera. El comando tripartito que integran Argentina, Brasil y Paraguay extremó el nivel de alerta en los pasos fronterizos ante el temor de que integrantes del Comando Vermelho busquen huir a países vecinos, como sucedió con los tres brasileños detenidos en Misiones.

