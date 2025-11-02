Estrella de Marvel confirmó la peor noticia: "No me contactaron..." De cara a lo que serán los estrenos de Avengers: Doomsday y Secret Wars en 2026 y 2027, respectivamente, una figura anticipó un sorpresivo dato.







X-Men﻿ fue el primer gran acierto de Marvel antes del Universo Cinematográfico.

Una de las principales estrellas de los inicios de Marvel confirmó la peor noticia con respecto a su potencial regreso y rompió el corazón de muchos fanáticos alrededor del mundo, ya que se trata de uno de los personajes más poderosos que se han presentado hasta la fecha en las películas.

En diálogo con el portal de noticias estadounidense Entertainment Weekly, la actriz neerlandesa Famke Janssen fue consultada por un posible regreso a Marvel y se mostró sorprendida. "Cada vez que doy una entrevista, lo mencionan. Es curioso. No me había dado cuenta de que fuera tan importante. En cada entrevista saldrá el tema, y de todo lo que diga, será lo único que se publique", comenzó por expresar.

Pero eso no fue lo único, sino que la intérprete de Jean Grey agregó: "Supongo que debería sentirme halagada de que este personaje haya conectado con la gente. Ha pasado tanto tiempo... Pero es agradable que aún hablen de ella. Seguro que cada vez que estrenen una película nueva, como ¿Doomsday? volverá a salir el tema. Pero no, nunca jamás se han vuelto a contactar conmigo". Con estas palabras, terminó por descartar cualquier posibilidad de que vuelva en las próximas entregas de Avengers.

Famke Janssen Jean Grey Famke Janssen dio vida a Jean Grey en las primeras películas de X-Men. Redes sociales Famke Janssen dio vida al personaje Jean Grey en un total de 5 películas: X-Men (2000), X2: X-Men United (2003), X-Men: The Last Stand (2006), The Wolverine (2013) y X-Men: Days of Future Past (2014). De esta manera, la actriz neerlandesa fue un pilar clave en la construcción de Marvel y cumplirá 12 años sin apariciones en el 2026.

