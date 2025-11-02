IR A
IR A

Estrella de Marvel confirmó la peor noticia: "No me contactaron..."

De cara a lo que serán los estrenos de Avengers: Doomsday y Secret Wars en 2026 y 2027, respectivamente, una figura anticipó un sorpresivo dato.

X-Men﻿ fue el primer gran acierto de Marvel antes del Universo Cinematográfico.

X-Men﻿ fue el primer gran acierto de Marvel antes del Universo Cinematográfico.

Marvel
Los rumores sugieren que el equipo podría tener su propia serie. Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions. Por el momento, marvel aún no la ha anunciado.
Te puede interesar:

Kang era el gran villano de Marvel pero los problemas con el actor cambiaron los planes: ¿contra qué superhéroes se iba a enfrentar?

En diálogo con el portal de noticias estadounidense Entertainment Weekly, la actriz neerlandesa Famke Janssen fue consultada por un posible regreso a Marvel y se mostró sorprendida. "Cada vez que doy una entrevista, lo mencionan. Es curioso. No me había dado cuenta de que fuera tan importante. En cada entrevista saldrá el tema, y de todo lo que diga, será lo único que se publique", comenzó por expresar.

Pero eso no fue lo único, sino que la intérprete de Jean Grey agregó: "Supongo que debería sentirme halagada de que este personaje haya conectado con la gente. Ha pasado tanto tiempo... Pero es agradable que aún hablen de ella. Seguro que cada vez que estrenen una película nueva, como ¿Doomsday? volverá a salir el tema. Pero no, nunca jamás se han vuelto a contactar conmigo". Con estas palabras, terminó por descartar cualquier posibilidad de que vuelva en las próximas entregas de Avengers.

Famke Janssen Jean Grey
Famke Janssen dio vida a Jean Grey en las primeras películas de X-Men.

Famke Janssen dio vida a Jean Grey en las primeras películas de X-Men.

Famke Janssen dio vida al personaje Jean Grey en un total de 5 películas: X-Men (2000), X2: X-Men United (2003), X-Men: The Last Stand (2006), The Wolverine (2013) y X-Men: Days of Future Past (2014). De esta manera, la actriz neerlandesa fue un pilar clave en la construcción de Marvel y cumplirá 12 años sin apariciones en el 2026.

Disney+ logo
La plataforma de streaming renovó una de sus series más exitosas.

La plataforma de streaming renovó una de sus series más exitosas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El cambio de Yelena no será el único que veremos en Avengers: Doomsday, puesto que todos los X-Men clásicos de la antigua 20th Century Fox vestiarán ahora los trajes de los cómics, renunciando a su estética cinematográfica tradicional extraída de The Matrix.

Oficial: Marvel confirmó que la nueva líder de los Vengadores ahora puede hacer lo que quiera

Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions.

Revelado: qué planes tenía Marvel para Avengers The Kang Dynasty

Este estreno de Marvel llega al streaming después de un buen paso por los cines.

Uno de los últimos estrenos de Marvel llega a Disney+ y se podrá ver en cualquier momento: cuál es

La nueva película de “Los 4 Fantásticos” estará disponible a partir del miércoles 5 de noviembre en Disney+.

Confirmado por Marvel: cuándo es el estreno de Los 4 Fantásticos primeros pasos en streaming

La última película de Marvel Studios llega a Disney+.

La última película de Marvel llega a Disney+: cuándo se estrena en el streaming

Si hablamos de nostalgia y puro amor por la animación noventera, X-Men ’97 ha sido una joya inesperada. La serie animada de Disney+ no solo ha devuelto la estética clásica y el espíritu de la original, sino que además ha conectado directamente con las nuevas tramas del multiverso de Marvel.

Cuáles son los próximos proyectos que tiene Marvel para los X-Men: ¿el año que viene?

últimas noticias

Jorge Macri recuperó su buena relación con Javier Milei.

Jorge Macri celebró "la convocatoria al diálogo" por parte de Javier Milei

Hace 1 hora
X-Men﻿ fue el primer gran acierto de Marvel antes del Universo Cinematográfico.

Estrella de Marvel confirmó la peor noticia: "No me contactaron..."

Hace 1 hora
Economista de EEUU alertó que la estrategia electoral del Gobierno provocó la mayor fuga de capitales en dos décadas

Economista de EEUU alertó que la estrategia electoral del Gobierno provocó la mayor fuga de capitales en dos décadas

Hace 1 hora
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están decididos a casarse pronto.

Se filtró cuándo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Hace 1 hora
Manuel Adorni / Guillermo Francos

Adorni cruzó a Macri tras las críticas por su designación como jefe de Gabinete: "Le jugó una mala pasada la nostalgia"

Hace 2 horas