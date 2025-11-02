3 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Economista de EEUU alertó que la estrategia electoral del Gobierno provocó la mayor fuga de capitales en dos décadas

Robin Brooks, de la Brookings Institution, sostuvo que contener el dólar ayudó a Milei a ganar las elecciones, pero generó una salida de fondos sin precedentes desde 2001.

Por
Economista de EEUU alertó que la estrategia electoral del Gobierno provocó la mayor fuga de capitales en dos décadas

Economista de EEUU alertó que la estrategia electoral del Gobierno provocó la mayor fuga de capitales en dos décadas

El economista estadounidense Robin Brooks advirtió que la decisión del Gobierno de mantener el dólar fijo antes de las elecciones legislativas provocó “la mayor fuga de capitales en más de 20 años”. Según el analista de la Brookings Institution, esa estrategia permitió a Javier Milei llegar fortalecido a los comicios, pero a costa de agravar la fragilidad financiera del país.

Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Te puede interesar:

Estados Unidos amenazó con volver a aplicar aranceles a China si Beijing bloquea las exportaciones de tierras raras

Brooks explicó que la sobrevaluación del peso y la incertidumbre electoral empujaron a los ahorristas a cubrirse en moneda extranjera. “Una vez que esos ahorros salen del país, no vuelven”, escribió el ex economista del FMI y del Instituto Internacional de Finanzas, quien acompañó su análisis con gráficos del Banco Central que muestran un salto abrupto en la salida de capitales desde agosto.

El especialista comparó el fenómeno con la fuga registrada en 2019, durante el final del gobierno de Mauricio Macri, y sostuvo que el episodio actual “probablemente sea peor”. Según detalló, los meses previos a las elecciones concentraron un volumen de retiro de fondos que superó ampliamente los picos anteriores, reflejando el deterioro de la confianza en la política económica y en la sostenibilidad del tipo de cambio.

En su informe, Brooks apuntó al núcleo político de la medida: “La fuga de capitales fue una consecuencia directa de mantener el tipo de cambio fijo por razones electorales”. En su visión, si el Gobierno hubiera permitido una corrección cambiaria antes de los comicios, el drenaje de divisas se habría contenido, ya que no habría expectativas de devaluación inmediata.

El economista recordó que “la historia argentina muestra que las fugas de capital nunca se revierten” y advirtió que el país enfrenta ahora un daño estructural: menor disponibilidad de dólares, menor crédito y menos inversión. “Una economía que pierde sus ahorros internos queda condenada a la dependencia externa”, agregó.

Finalmente, Brooks criticó la “fijación argentina con el dólar”, a la que calificó como “una distracción que aleja del debate real sobre productividad y confianza institucional”. En su conclusión, sostuvo que el país necesita menos control político sobre el tipo de cambio y más políticas estables que devuelvan previsibilidad al sistema financiero y credibilidad al peso.

image
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bola Tinubu, presidente de Nigeria.

Nigeria aceptaría la ayuda de EEUU en la lucha contra los insurgentes islamistas siempre que se respete su integridad territorial

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para participar del America Business Forum en el que coincidirá con Donald Trump

Milei volverá a viajar a EEUU para participar del America Business Forum en el que coincidirá con Trump

Javier Milei junto a Donald Trump.

El Financial Times advirtió que Estados Unidos busca estimular la dolarización en Argentina

Trump le advirtió al gobierno de Nigeria que debe actuar rápido.

Trump amenazó con intervenir Nigeria por el "asesinato de cristianos"

La red de autopistas de este país es la segunda más extensa del mundo.

¿Sabías cuál es el país de América que tiene la red de autopistas más extensa? No es Argentina

Confirmaron que robaron objetos de valor incalcubale. 

Robo histórico en California: se llevaron mil piezas del Museo de Oakland

Rating Cero

X-Men﻿ fue el primer gran acierto de Marvel antes del Universo Cinematográfico.

Estrella de Marvel confirmó la peor noticia: "No me contactaron..."

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están decididos a casarse pronto.

Se filtró cuándo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El final de Stranger Things ﻿está a la vuelta de la esquina y se armó un fuerte escándalo.

Una denuncia por acoso descolocó a los fans de Stranger Things: fue una actriz a un actor

Mauro Icardi sorprendió con su polémico homenaje para la China Suárez.

El polémico homenaje de Mauro Icardi a la China Suárez: "Borró a las hijas..."

Lamine Yamal y Nicki Nicole se habrían separado por una infidelidad.

Nicki Nicole habría dejado a Lamine Yamal por un reconocido influencer

Guido Agostinelli se suma a C5N.
play

Guido Agostinelli llega a Mañanas Argentinas en C5N: "La economía de hoy, con datos y sin mitos"

últimas noticias

Jorge Macri recuperó su buena relación con Javier Milei.

Jorge Macri celebró "la convocatoria al diálogo" por parte de Javier Milei

Hace 1 hora
X-Men﻿ fue el primer gran acierto de Marvel antes del Universo Cinematográfico.

Estrella de Marvel confirmó la peor noticia: "No me contactaron..."

Hace 1 hora
Economista de EEUU alertó que la estrategia electoral del Gobierno provocó la mayor fuga de capitales en dos décadas

Economista de EEUU alertó que la estrategia electoral del Gobierno provocó la mayor fuga de capitales en dos décadas

Hace 1 hora
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están decididos a casarse pronto.

Se filtró cuándo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Hace 1 hora
Manuel Adorni / Guillermo Francos

Adorni cruzó a Macri tras las críticas por su designación como jefe de Gabinete: "Le jugó una mala pasada la nostalgia"

Hace 2 horas