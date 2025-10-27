Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N Con un enorme despliegue periodístico y técnico, la cobertura marcó altos niveles de audiencia, en una jornada en la que el país fue a las urnas para renovar el Congreso. Por







Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Una vez más, C5N se consagró como uno de los canales de noticias más vistos de la Argentina con la cobertura de las elecciones legislativas nacionales celebradas este domingo. Con un enorme despliegue periodístico y técnico, la cobertura marcó altos niveles de audiencia siguiendo una jornada en la que los argentinos fueron a las urnas para renovar la Cámara de diputados y la de senadores.

En el prime time, el momento más caliente de la jornada, cuando se empezaron a conocer los primeros resultados, C5N trepó hasta un pico de audiencia de 9.1, compitiendo incluso con las señales de aire.

Una programación especial que comenzó bien temprano con la conducción, de 7 a 11, con Juan Amorín y Valentina Caff, continuó hasta las 15 con la dupla conformada por Lucila Trujillo y Rubén Suárez y tomó la posta Diego Brancatelli hasta las 17.

De 17 a 20 fue el turno de Gustavo Sylvestre y Daniela Ballester, a quienes se sumaron Jorge Rial y una mesa de periodistas especialistas. El cierre del día estuvo comandado por Pablo Duggan y los incisivos panelistas de TVR.

En un contexto de alta demanda de información, C5N logró conectar con su audiencia gracias a una propuesta que combinó noticias en tiempo real, análisis de calidad y una mirada abarcativa de los temas que afectan a la sociedad. Este enfoque consolidó al canal como un referente indiscutido de la televisión argentina y una herramienta esencial para entender la compleja realidad del país. El desafío para C5N será continuar innovando y consolidando su liderazgo en un mercado competitivo, reafirmando su compromiso con una agenda plural y federal.