2 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

River - Gimnasia La Plata, por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El equipo de Marcelo Gallardo buscará cambiar la imagen y deberá ganar para seguir en la lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores y dejar atrás la eliminación de la Copa Argentina. El Lobo, en medio de una severa crisis institucional, intentará dar el batacazo y alejarse de la zona del descenso.

Por
River y Gimnasia de La Plata jugarán este domingo en el Monumental desde las 20:30

River y Gimnasia de La Plata jugarán este domingo en el Monumental desde las 20:30

Fotobaires

River recibirá en el Monumental a Gimnasia de La Plata por la 14° fecha del Torneo Clausura, con el fin de cambiar la imagen ente su gente tras la eliminación por Copa Argentina y los recientes malos resultados del equipo.

El futuro de Borja estaría lejos de River.
Te puede interesar:

River: los 3 equipos del exterior que están interesados en Miguel Borja

El Millonario debe buscar sumar de a tres pensando en la clasificación a los playoffs del torneo local, e incluso para la próxima Copa Libertadores. Por su parte, el Lobo, que está atravesando una severa crisis institucional, intentará dar el batacazo en condición de visitante y así alejarse de la zona del descenso.

Para este encuentro, Marcelo Gallardo deberá realizar varios cambios, de los cuales uno de ellos es obligatorio, por la baja por lesiones de Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi. En ese sentido, el campeón del mundo, que sufrió un esguince de rodilla, y el delantero, que padece una distensión en su isquiotibial izquierdo, serán reemplazados por Milton Casco o Fabricio Bustos y Facundo Colidio, respectivamente.

Además, en la mitad de la cancha, Enzo Pérez reaparecería en el primer equipo, por lo que Kevin Castaño pelea por un lugar con Juan Carlos Portillo, mientras que el juvenil Cristian Jaime podría tener su primera titularidad reemplazando a Ignacio Fernández.

Por su parte, el Lobo disputó su último encuentro en condición de visitante, y perdió por 2 a 0 con Estudiantes en el clásico de La Plata, en lo que fue el clásico platense y correspondiente al interzonal de la decimotercera fecha.

Para este choque, el entrenador interino, Fernando Zaniratto, hará dos modificaciones: el uruguayo Juan de Dios Pintado pasará del mediocampo al lateral derecho, ocupando el lugar de Fabricio Corbalán que será reemplazado por Juan Manuel Villalba mientras que Manuel Panaro ingresará por Pedro Silva.

River vs. Gimnasia: hora y televisión

  • Hora: 20:30
  • Televisión: ESPN Premium
  • Estadio: Monumental
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Silvio Trucco

River vs. Gimnasia: probables formaciones

  • River: Franco Armani; Fabricio Bustos o Milton Casco, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maxi Salas. D.T: Marcelo Gallardo
  • Gimnasia de La Plata: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. D.T: Fernando Zaniratto.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Di Carlo viene de una familia 100% riverplatense.

Quién es Stefano Di Carlo, el presidente más joven de River desde Antonio Vespucio Liberti

Stefano Di Carlo, flamante presidente de River.

Elecciones históricas en River: Di Carlo arrasó en las urnas y es el nuevo presidente

Los hinchas que viajen en subte tendrán extensión horaria.

La línea D del subte extenderá su servicio el domingo por el partido de River y Gimnasia

Los estudios determinaron que Gonzalo Montiel sufrió un esguince de rodilla izquierda. 

Se confirmó la lesión de Gonzalo Montiel en River, ¿llega al superclásico contra Boca?

Gallardo se garantizaría a este juvenil hasta 2029.

La joya a la que River busca ponerle una cláusula de 100 millones: quién es

Boca y River se enfrentarán en la Bombonera.

Oficial: el Superclásico entre Boca y River ya tiene fecha y horario confirmados

Rating Cero

 Ariana mostró en redes sociales las primeras imágenes del look que usará durante el evento.

La impresionante transformación de Ariana Grande: furror por su cambio de look

Marcelo Tinelli, su hija Juanita y un difícil momento familiar.

La respuesta de Marcelo Tinelli a las críticas de su hija Juanita tras la denuncia por amenazas

Los rumores sugieren que el equipo podría tener su propia serie. Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions. Por el momento, marvel aún no la ha anunciado.

Kang era el gran villano de Marvel pero los problemas con el actor cambiaron los planes: ¿contra qué superhéroes se iba a enfrentar?

La mezcla de actores consagrados con personas vinculadas al caso real (algunas aparecen interpretándose a sí mismas) aporta verosimilitud y fuerza emocional a la narración. Netflix lista el título como parte de su catálogo de dramas sociales argentinos.
play

Esta película con Natalia Oreiro ya sorprendió a todo el mundo del cine y ahora se puede ver en Netflix: de qué se trata

Grandes nombres y emociones intensas marcan el mes en la plataforma de streaming.
play

Las mejores 2 películas de Netflix para ver en noviembre 2025: te van a volar la cabeza

Esta comedia presenta a un hijo con el corazón roto y su madre sobreprotectora.
play

Es una comedia española de Netflix y es ideal para cuando estás triste: no pararás de reír

últimas noticias

Pese a la violenta actitud, no hubo heridos en el Instituto Médico Platense

Furia en una clínica de La Plata: quiso retirar a su madre sin el alta y destrozó el hall con un fierro

Hace 12 minutos
El enigmático caso de una desaparición que sigue conmoviendo cada vez que la recordamos

Esta desaparación ya superó los 18 años y sigue sin resolverse: qué pasó con el crimen que sacudió a Europa

Hace 19 minutos
play

Masacre en Río de Janeiro: 52% de los vecinos creen que la ciudad es más insegura tras el operativo

Hace 32 minutos
La clave, según los expertos, está en mezclar sin miedo.

Adiós al 2025: las 5 tendencias más impactantes que se vienen en 2026, según diseñadores

Hace 42 minutos
Plutón retoma su movimiento directo en Acuario, marcando un período de transformación.

Plutón está directo en Acuario: ¿qué signos tendrán más transformaciones?

Hace 46 minutos