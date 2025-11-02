River - Gimnasia La Plata, por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV El equipo de Marcelo Gallardo buscará cambiar la imagen y deberá ganar para seguir en la lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores y dejar atrás la eliminación de la Copa Argentina. El Lobo, en medio de una severa crisis institucional, intentará dar el batacazo y alejarse de la zona del descenso. Por







River y Gimnasia de La Plata jugarán este domingo en el Monumental desde las 20:30 Fotobaires

River recibirá en el Monumental a Gimnasia de La Plata por la 14° fecha del Torneo Clausura, con el fin de cambiar la imagen ente su gente tras la eliminación por Copa Argentina y los recientes malos resultados del equipo.

El Millonario debe buscar sumar de a tres pensando en la clasificación a los playoffs del torneo local, e incluso para la próxima Copa Libertadores. Por su parte, el Lobo, que está atravesando una severa crisis institucional, intentará dar el batacazo en condición de visitante y así alejarse de la zona del descenso.

Para este encuentro, Marcelo Gallardo deberá realizar varios cambios, de los cuales uno de ellos es obligatorio, por la baja por lesiones de Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi. En ese sentido, el campeón del mundo, que sufrió un esguince de rodilla, y el delantero, que padece una distensión en su isquiotibial izquierdo, serán reemplazados por Milton Casco o Fabricio Bustos y Facundo Colidio, respectivamente.

Además, en la mitad de la cancha, Enzo Pérez reaparecería en el primer equipo, por lo que Kevin Castaño pelea por un lugar con Juan Carlos Portillo, mientras que el juvenil Cristian Jaime podría tener su primera titularidad reemplazando a Ignacio Fernández.

Por su parte, el Lobo disputó su último encuentro en condición de visitante, y perdió por 2 a 0 con Estudiantes en el clásico de La Plata, en lo que fue el clásico platense y correspondiente al interzonal de la decimotercera fecha.