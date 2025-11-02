Jorge Macri celebró "la convocatoria al diálogo" por parte de Javier Milei

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, celebró "la convocatoria al diálogo" por parte del presidente Javier Milei, que se reunió con 20 gobernadores en Casa Rosada luego de que el oficialismo se impusiera en la mayoría de los distritos electorales en los comicios legislativos del 26 de octubre.
"Festejo esta convocatoria que ha hecho el Presidente al diálogo. Nos pone más en el tono del año pasado, no en el de éste. Este año hubo demasiada confrontación. Hablo con ministros, con 'Toto' Caputo, con Patricia Bullrich, porque tenemos que resolver el tema de los detenidos", señaló Macri en una entrevista con TN.
"Milei convocó a las a los gobernadores con los que cree que puede ponerse de acuerdo. Él nos dijo: 'Yo quiero tener Presupuesto'. Creo que Axel Kicillof está equivocado. Es alguien a quien respeto, fue elegido, pero que hoy tiene una visión del mundo que no funciona. No hay modelos como el que quiere él que hayan sido exitosos en el mundo", agregó.
Respecto de su relación con el Presidente, consideró que es "buena" y que "fue más habitual el buen trato y el buen vínculo que lo que pasó en los últimos cinco meses".
"Así que no tengo por qué no creer y estar convencido de que tenemos una gran posibilidad de trabajar juntos por cosas concretas: más seguridad, más desarrollo, más inversión. Con él solíamos darnos un abrazo. ¿Qué es lo importante para mí del abrazo? La posibilidad de poder trabajar juntos. Creo que la gente espera eso de nosotros", remarcó el jefe de Gobierno porteño.
También se pronunció sobre la necesidad de que el Congreso avance con "una reforma laboral o modernización laboral que no afecte derechos de los que ya tienen su trabajo estable, sino que le dé la posibilidad a mucha gente que hoy está en negro de poder trabajar en blanco"
Por último, celebró la incorporación del ex dirigente del PRO Diego Santilli al Gabinete, como ministro del Interior. "A Santilli lo veo muy bien. Puede gestionar, pero además entiende a los que gestionamos. Él tiene una historia en la Ciudad, después se fue a la Provincia. Creo que la llegada de alguien como Santilli, que tiene capacidad de diálogo y tiene experiencia de gestión, es positiva. Si al país le va bien, a esta Ciudad le va a ir mejor. Si además podemos trabajar codo a codo con el Gobierno nacional y el país crece, vamos a estar mejor", concluyó Macri.