Jorge Macri celebró "la convocatoria al diálogo" por parte de Javier Milei El jefe de Gobierno porteño señaló que la reunión de gobernadores con el Presidente en Casa Rosada "nos pone más en el tono del año pasado, no en el de éste, que hubo demasiada confrontación".







Jorge Macri recuperó su buena relación con Javier Milei. NA

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, celebró "la convocatoria al diálogo" por parte del presidente Javier Milei, que se reunió con 20 gobernadores en Casa Rosada luego de que el oficialismo se impusiera en la mayoría de los distritos electorales en los comicios legislativos del 26 de octubre.

"Festejo esta convocatoria que ha hecho el Presidente al diálogo. Nos pone más en el tono del año pasado, no en el de éste. Este año hubo demasiada confrontación. Hablo con ministros, con 'Toto' Caputo, con Patricia Bullrich, porque tenemos que resolver el tema de los detenidos", señaló Macri en una entrevista con TN.

"Milei convocó a las a los gobernadores con los que cree que puede ponerse de acuerdo. Él nos dijo: 'Yo quiero tener Presupuesto'. Creo que Axel Kicillof está equivocado. Es alguien a quien respeto, fue elegido, pero que hoy tiene una visión del mundo que no funciona. No hay modelos como el que quiere él que hayan sido exitosos en el mundo", agregó.

Respecto de su relación con el Presidente, consideró que es "buena" y que "fue más habitual el buen trato y el buen vínculo que lo que pasó en los últimos cinco meses".

"Así que no tengo por qué no creer y estar convencido de que tenemos una gran posibilidad de trabajar juntos por cosas concretas: más seguridad, más desarrollo, más inversión. Con él solíamos darnos un abrazo. ¿Qué es lo importante para mí del abrazo? La posibilidad de poder trabajar juntos. Creo que la gente espera eso de nosotros", remarcó el jefe de Gobierno porteño.