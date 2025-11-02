3 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Jorge Macri celebró "la convocatoria al diálogo" por parte de Javier Milei

El jefe de Gobierno porteño señaló que la reunión de gobernadores con el Presidente en Casa Rosada "nos pone más en el tono del año pasado, no en el de éste, que hubo demasiada confrontación".

Por
Jorge Macri recuperó su buena relación con Javier Milei.

Jorge Macri recuperó su buena relación con Javier Milei.

NA

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, celebró "la convocatoria al diálogo" por parte del presidente Javier Milei, que se reunió con 20 gobernadores en Casa Rosada luego de que el oficialismo se impusiera en la mayoría de los distritos electorales en los comicios legislativos del 26 de octubre.

Te puede interesar:

Jorge Macri confió en la velocidad del escrutinio y aseguró que los primeros resultados estarán temprano

"Festejo esta convocatoria que ha hecho el Presidente al diálogo. Nos pone más en el tono del año pasado, no en el de éste. Este año hubo demasiada confrontación. Hablo con ministros, con 'Toto' Caputo, con Patricia Bullrich, porque tenemos que resolver el tema de los detenidos", señaló Macri en una entrevista con TN.

"Milei convocó a las a los gobernadores con los que cree que puede ponerse de acuerdo. Él nos dijo: 'Yo quiero tener Presupuesto'. Creo que Axel Kicillof está equivocado. Es alguien a quien respeto, fue elegido, pero que hoy tiene una visión del mundo que no funciona. No hay modelos como el que quiere él que hayan sido exitosos en el mundo", agregó.

Respecto de su relación con el Presidente, consideró que es "buena" y que "fue más habitual el buen trato y el buen vínculo que lo que pasó en los últimos cinco meses".

"Así que no tengo por qué no creer y estar convencido de que tenemos una gran posibilidad de trabajar juntos por cosas concretas: más seguridad, más desarrollo, más inversión. Con él solíamos darnos un abrazo. ¿Qué es lo importante para mí del abrazo? La posibilidad de poder trabajar juntos. Creo que la gente espera eso de nosotros", remarcó el jefe de Gobierno porteño.

También se pronunció sobre la necesidad de que el Congreso avance con "una reforma laboral o modernización laboral que no afecte derechos de los que ya tienen su trabajo estable, sino que le dé la posibilidad a mucha gente que hoy está en negro de poder trabajar en blanco"

Por último, celebró la incorporación del ex dirigente del PRO Diego Santilli al Gabinete, como ministro del Interior. "A Santilli lo veo muy bien. Puede gestionar, pero además entiende a los que gestionamos. Él tiene una historia en la Ciudad, después se fue a la Provincia. Creo que la llegada de alguien como Santilli, que tiene capacidad de diálogo y tiene experiencia de gestión, es positiva. Si al país le va bien, a esta Ciudad le va a ir mejor. Si además podemos trabajar codo a codo con el Gobierno nacional y el país crece, vamos a estar mejor", concluyó Macri.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Manuel Adorni / Guillermo Francos

Adorni cruzó a Macri tras las críticas por su designación como jefe de Gabinete: "Le jugó una mala pasada la nostalgia"

Diego Santilli junto a Javier Milei.
play

Diego Santilli, tras reunirse con Milei en Olivos: "Tenemos que lograr los consensos para aprobar las reformas"

Quién será el reemplazo de Diego Santilli en la Cámara de Diptuados

Quién será el reemplazo de Diego Santilli en la Cámara de Diptuados

play

Santilli, tras ser designado ministro del Interior: "Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas"

Manuel Adorni / Diego Santilli

Los videos de Manuel Adorni y Diego Santilli cuando negaban que sus candidaturas fuesen testimoniales

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para participar del America Business Forum en el que coincidirá con Donald Trump

Milei volverá a viajar a EEUU para participar del America Business Forum en el que coincidirá con Trump

Rating Cero

X-Men﻿ fue el primer gran acierto de Marvel antes del Universo Cinematográfico.

Estrella de Marvel confirmó la peor noticia: "No me contactaron..."

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están decididos a casarse pronto.

Se filtró cuándo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El final de Stranger Things ﻿está a la vuelta de la esquina y se armó un fuerte escándalo.

Una denuncia por acoso descolocó a los fans de Stranger Things: fue una actriz a un actor

Mauro Icardi sorprendió con su polémico homenaje para la China Suárez.

El polémico homenaje de Mauro Icardi a la China Suárez: "Borró a las hijas..."

Lamine Yamal y Nicki Nicole se habrían separado por una infidelidad.

Nicki Nicole habría dejado a Lamine Yamal por un reconocido influencer

Guido Agostinelli se suma a C5N.
play

Guido Agostinelli llega a Mañanas Argentinas en C5N: "La economía de hoy, con datos y sin mitos"

últimas noticias

Jorge Macri recuperó su buena relación con Javier Milei.

Jorge Macri celebró "la convocatoria al diálogo" por parte de Javier Milei

Hace 1 hora
X-Men﻿ fue el primer gran acierto de Marvel antes del Universo Cinematográfico.

Estrella de Marvel confirmó la peor noticia: "No me contactaron..."

Hace 1 hora
Economista de EEUU alertó que la estrategia electoral del Gobierno provocó la mayor fuga de capitales en dos décadas

Economista de EEUU alertó que la estrategia electoral del Gobierno provocó la mayor fuga de capitales en dos décadas

Hace 1 hora
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están decididos a casarse pronto.

Se filtró cuándo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Hace 1 hora
Manuel Adorni / Guillermo Francos

Adorni cruzó a Macri tras las críticas por su designación como jefe de Gabinete: "Le jugó una mala pasada la nostalgia"

Hace 2 horas