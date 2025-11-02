Estudiantes vs. Boca, por el Torneo Clausura: hora, formaciones y TV

Boca visitará a Estudiantes de La Plata este domingo en el marco de la 14° fecha del Grupo A del Torneo Clausura, con el objetivo de la victoria para treparse en lo más alto de la tabla de la zona y asegurarse el pase a los playoffs, pero también para dar un paso importante en la anual de cara a la clasificación a la Copa Libertadores.
El Xeneize viene de ganarle con contundencia a Barracas Central, tras la postergación del partido de la duodécima fecha por el fallecimiento del entrenador boquense en el cargo Miguel Ángel Russo, lo que le dio la posibilidad de asentarse en la zona alta y empezar a poner un pie en los octavos de final del certamen.
Para este partido, Claudio Úbeda tendrá dos bajas sensibles en el mediocampo: el capitán, Leandro Paredes, llegó a la quinta amarilla ante El Guapo, y Rodrigo Battaglia continúa recuperándose del desgarro en el sóleo de su pierna izquierda. Para ello, apostará por Milton Delgado y Tomás Belmonte como sus reemplazantes.
Al mismo tiempo, en la ofensiva, el Sifón le dará más confianza a Exequiel Zeballos, que tuvo buenos ingresos desde el banco de suplentes en los últimos dos partidos, y reemplazará al chileno Williams Alarcón.
Además, si bien Juan Barinaga como Miguel Merentiel terminaron con molestias el partido pasado, el miércoles y el jueves se entrenaron con normalidad, por lo que podrían ser parte desde el inicio de la partida.
Por su parte, el Pincha disputó su último choque fue hace dos semanas donde consiguió quedarse con el clásico tras vencer por 2 a 0 a Gimnasia de La Plata correspondiente al interzonal de la decimotercera fecha del Torneo Clausura.
Pensando en la recta final de la fase de grupos, el entrenador Eduardo Domínguez, que cumplirá 150 encuentros al mando del conjunto platense, repetirá el mismo equipo que venció al Lobo en el clásico.
Estudiantes - Boca: hora y televisión
- Hora: 16
- Televisión: TNT Sports
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Estadio: Jorge Luis Hirschi
Estudiantes vs. Boca: probables formaciones
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.