Estudiantes vs. Boca, por el Torneo Clausura: hora, formaciones y TV El Xeneize irá en búsqueda de una victoria para no complicar el sueño de regresar a la Copa Libertadores, luego de dos años de ausencia. Claudio Úbeda deberá reacomodar el mediocampo tras las bajas de Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia.







Boca visitará a Estudiantes de La Plata este domingo en el marco de la 14° fecha del Grupo A del Torneo Clausura, con el objetivo de la victoria para treparse en lo más alto de la tabla de la zona y asegurarse el pase a los playoffs, pero también para dar un paso importante en la anual de cara a la clasificación a la Copa Libertadores.

El Xeneize viene de ganarle con contundencia a Barracas Central, tras la postergación del partido de la duodécima fecha por el fallecimiento del entrenador boquense en el cargo Miguel Ángel Russo, lo que le dio la posibilidad de asentarse en la zona alta y empezar a poner un pie en los octavos de final del certamen.

Para este partido, Claudio Úbeda tendrá dos bajas sensibles en el mediocampo: el capitán, Leandro Paredes, llegó a la quinta amarilla ante El Guapo, y Rodrigo Battaglia continúa recuperándose del desgarro en el sóleo de su pierna izquierda. Para ello, apostará por Milton Delgado y Tomás Belmonte como sus reemplazantes.

Al mismo tiempo, en la ofensiva, el Sifón le dará más confianza a Exequiel Zeballos, que tuvo buenos ingresos desde el banco de suplentes en los últimos dos partidos, y reemplazará al chileno Williams Alarcón.

Además, si bien Juan Barinaga como Miguel Merentiel terminaron con molestias el partido pasado, el miércoles y el jueves se entrenaron con normalidad, por lo que podrían ser parte desde el inicio de la partida.