Una influencer tucumana se quitó la vida en vivo e imputaron a su exnovio por instigación al suicidio

La Justicia investiga los indicios de violencia de género de Ricardo Zerda hacia la joven influencer Karla Robles, quien radicó 6 denuncias por hostigamiento antes de la trágica decisión.

La expareja de Robles está imputado por instigar al suicidio y amenazas.

Imputaron a la expareja de Karla Robles, la joven influencer que se quitó la vida en Tucumán, acusado de ser el instigador para que la joven se quitara la vida. "Prefiero matarme antes que él me mate a mí", fue la frase que la joven expresó en la red social hace una semana.

La Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Fiscal le dictó la prisión preventiva por dos meses a Ricado Zerda, por tener implicancias en la muerte de la mujer de 27 años, ocurrida el pasado 24 de octubre, quien transmitió en vivo su suicidio a través de la red social TikTok. También está sospechado de amenazar al hermano de la víctima.

El fiscal Pedro Gallo confirmó que continúan las tareas periciales sobre los elementos secuestrados y las comunicaciones digitales que podrían aportar información relevante para la causa. “Tenemos en curso pericias de teléfonos celulares que han sido secuestrados junto con el análisis de redes sociales, a cargo de un área especializada de la policía de la provincia”, analizó el funcionario judicial.

Investigan el presunto hostigamiento a Karla Robles

El abogado que representa a la familia de Karla Robles, Augusto Avellaneda, confirmó que "en 2022 ella lo denunció por violencia de género. El fiscal Augusto Zapata le formuló cargos y dictó medidas de protección que fueron incumplidas", en relación a Ricardo Zerda.

Agregó: "Por ese motivo le pedimos que fuera detenido por incumplir una orden judicial, pero la Justicia entendió que era suficiente con un apercibimiento y una advertencia. Ella no lo volvió a denunciar más. Su hermano si lo hizo en 2024 porque lo había amenazado a él”.

