Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

La quinta temporada tendrá tres partes y se emitirá en una primera tanda de capítulos compuesta por cuatro episodios que saldrán a la luz el 26 de noviembre.

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la quinta temporada de Stranger Things, que arrancará 18 meses después de los eventos de la cuarta y aseguraron que la desaparición de Will Byers, el alcance de los poderes de Vecna o el Upside Down tendrán su correspondiente explicación.

La quinta temporada tendrá tres partes y se emitirá en una primera tanda de capítulos compuesta por cuatro episodios que saldrán a la luz el 26 de noviembre, mientras que la segunda tendrá tres capítulos y se lanzará el 25 de diciembre. El episodio final se emitirá el 31 de diciembre de 2025.

  • Volumen 1 (episodios 1-4): 26 de noviembre de 2025
  • Volumen 2 (episodios 5-7): 25 de diciembre de 2025
  • Capítulo Final (episodio 8): 31 de diciembre de 2025

El final de la quinta temporada de Stranger Things llegará a los cines

Hace solo días se conoció que "el final de dos horas de la serie Stranger Things debutará en AMC y otras cadenas de cines en la víspera de Año Nuevo, el mismo día que se lanza en Netflix".

La novedad sobre el estreno en cines llegó después de que Variety publicara una entrevista con los creadores, los hermanos Duffer, además de parte del elenco y el director de contenido de Netflix, Bela Bajaria. Allí se explicó que, a pesar de que se decía que los Duffer querían un estreno en cines, Bela finalmente lo descartó. Según Puck, esto se debe a que la entrevista se realizó "hace semanas" y la situación fue evolucionando.

Respecto a un posible estreno en Argentina, falta conocer más detalles y la confirmación de Netflix para saber si este acuerdo será exclusivo de Estados Unidos o será más global, y cuántas pantallas estarán incluidas. Lo que sí se conoce es que el episodio final será como una película, con una duración estimada de alrededor de dos horas.

