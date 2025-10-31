Lamine Yamal, ícono de estilo: fichó por la moda sporty de los 90's con un conjunto espectacular El delantero del Barcelona posó con un look retro inspirado en el básquet que se llevó todas las miradas. También le hizo un guiño al Mundial 2026. Por







Lamine Yamal sorprendió con un look retro. Instagram @lamineyamal

Lamine Yamal posó con la nueva pelota del Mundial 2026.

Se trató de una sesión de fotos en colaboración con Adidas.

Lució un conjunto retro de la marca: musculosa blanca y verde, short de denim ligero y zapatillas verdes.

El conjunto se inspiró en el básquet de la década de 1990. Lamine Yamal se consolidó como una de las nuevas figuras del fútbol internacional y todos los ojos se dirigen a él, tanto dentro como fuera de la cancha. En este caso, llamó la atención en redes sociales con un look espectacular que trajo de vuelta la moda sporty chic de la década de 1990.

Como parte de una colaboración con Adidas, el delantero del Barcelona posó con la pelota oficial del Mundial 2026 y un conjunto que, llamativamente, se inspiró más en el básquet que en el fútbol. Eligió una musculosa de estilo retro, corte holgado y tejido ligero, de color blanco roto con detalles verde lima en los bordes y un gran logo vintage de la marca en el mismo tono.

La combinó con unos shorts de estilo clásico de denim ligero, con tiro alto y corte recto, en color azul marino y las clásicas tres tiras blancas en los laterales. Completó el look con unas zapatillas deportivas de estilo retro, en color verde lima con detalles en blanco, y un par de cadenitas en el cuello.

Lamine Yamal look Instagram @lamineyamal La mansión de lujo que estaría cerca de comprar Lamine Yamal Lamine Yamal está a punto de hacer una inversión millonaria en busca de más comodidad y privacidad. Según informó El País, el futbolista decidió comprar la mansión donde vivieron Shakira y Gerard Piqué, ubicada en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal de Esplugues de Llobregat, en Barcelona.

La propiedad se compone de tres viviendas construidas en un terreno de 3.800 metros cuadrados ya que, originalmente, la cantante y el exfutbolista planeaban que los padres de ambos vivieran allí con ellos. Yamal ocupará la casa principal. El costo total del complejo es de 11 millones de euros.

Entre los múltiples espacios de lujo, cuenta con tres plantas, seis dormitorios, cinco baños, piscina exterior e interior, gimnasio, varias terrazas, biblioteca, bodega y hasta su propio estudio de grabación. La idea del delantero es convertirla en una residencia de alto rendimiento, con zonas para recibir amigos y seguridad reforzada.