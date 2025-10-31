"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

Se confirmó el estreno de la 3ra temporada de 'Daredevil: Born Again' , una megaproducción que llega con algunas curiosidades.

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia. Se grabó durante 10 minutos en los que Matt Murdock queda atrapado y hace de todo para escapar. Cada escena de pelea era una coreografía larguísima, donde los actores terminaban agotados e incluso, lastimados.