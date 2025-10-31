31 de octubre de 2025 Inicio
"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Una megaproducción muy esperada y que acumuló varias curiosidades durante su rodaje.

Romina Vallone
Por
Romina Vallone
El sello de la serie

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

Marvel

Se confirmó el estreno de la 3ra temporada de 'Daredevil: Born Again', una megaproducción que llega con algunas curiosidades.

Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.
Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia. Se grabó durante 10 minutos en los que Matt Murdock queda atrapado y hace de todo para escapar. Cada escena de pelea era una coreografía larguísima, donde los actores terminaban agotados e incluso, lastimados.

Datos curiosos

  • ¿Sabías que Charlie Cox intenta quedar ciego para representar a Daredevil!? Así como escuchaste: se hizo unos lentes que lo cegaron por completo. Por tal motivo el rodaje se hacía muy lento cuando lo tenían que llevar de un lado a otro, e incluso aprendió a mover los ojos como si fuese ciego. Practicó mirando a un punto fijo y nunca hizo contacto visual con sus compañeros mientras grababan.
  • Vincent D’Onofrio, que interpreta a Kingpin, eligió la particular forma en la que habla el personaje. ¿De dónde sacó esa manera de hablar, tan pausada? Se inspiró en la forma en que los chicos intentan controlar su enojo, para darle un aire inquietante.
  • Respecto del traje, no era siempre el mismo. En la primera temporada usaron uno negro que fue improvisado, porque los productores querían que la transformación al traje rojo clásico fuera un momento especial.
  • Para mostrar la “visión” de Daredevil, los efectos visuales se hicieron con un efecto de ecografía: como un radar en blanco y negro que fue inspirado en imágenes médicas reales.

