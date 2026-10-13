13 de octubre de 2026 Inicio
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Mauro Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia y Wanda Nara fue a buscar a su hija con la Policía

La salida imprevista del futbolista y la modelo del país, dejó a una de las hijas a cuidado de una exempleada y la conductora no dudó en recurrir a la fuerza pública para retirarla.

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Wanda Nara intervino con la Policía tras encontrar a su hija con la niñera denunciada.

Wanda Nara intervino con la Policía tras encontrar a su hija con la niñera denunciada.

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La relación entre la conductora Wanda Nara y su exmarido Mauro Icardi no está en un buen momento, a pesar de haber firmado el divorcio. Ahora surgió un nuevo escándalo porque él viajó de urgencia a Miami junto a su pareja, la modelo Eugenia "China" Suárez, y una de sus hijas quedó con la niñera.

Hay que recorrer varias publicaciones hasta encontrar alguna referencia sobre Emanuel Ortega.
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El futbolista espera resolver su situación laboral, ya que está sin trabajo, por lo que se fue a Estados Unidos, pero el problema surgió porque la Isabella quedó al cuidado de la mujer, Silvia, que había sido denunciada por la empresaria por presuntos maltratos.

La pareja de Nara, el empresario Martín Migueles, se ofreció a ir a buscar a la menor, pero la famosa no dudó en ir personalmente con la Policía, para lo que llamó al 911. “Cuando Wanda se entera, va con la policía a buscar a la niña y le toman los datos a la niñera”, revelaron en Intrusos.

Nara llegó a la vivienda, en Nordelta, acompañada por efectivos de la Policía y se fue con Isabella, y dejó sentado un grave antecedente a la larga lista de denuncias y enfrentamientos judiciales de la pareja.

Wanda Nara y Mauro Icardi divorciados: por qué fue en Italia

Wanda Nara y Mauro Icardi se divorciaron finalmente en Italia. El futbolista celebró el fallo judicial en cuanto a los reclamos económicos. El Tribunal de Milán oficializó el divorcio tras meses de disputas judiciales, rechazó los pedidos económicos de la conductora (pensión mensual de 250.000 euros), argumentando que ella tiene suficiente patrimonio para mantenerse sola.

Sin embargo, el cierre legal del matrimonio no terminó con los conflictos entre ambos, ya que todavía quedan cuestiones pendientes vinculadas con sus hijas y otros reclamos económicos. El futbolista tiene pendiente transferencias de inmuebles de su patrimonio y recuperar esos bienes.

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