Trascendieron las fuertes acusaciones que figuran en el escrito judicial y los pedidos de la actriz para impedir que la conductora se acerque a ella.

Tras el escándalo en la propiedad donde vive Mauro Icardi, que terminó con la intervención de la Policía y una ambulancia para atender a su hija de 11 años, en las últimas horas trascendieron los detalles de la denuncia penal que Eugenia "La China" Suárez presentó contra Wanda Nara.

De acuerdo con lo que informó Guido Záffora en DDM, la actriz se presentó este martes en la Fiscalía de Benavídez, acompañada por su abogado, Agustín Rodríguez, para ratificar la denuncia por amenazas que había iniciado contra la conductora.

En ese contexto, el panelista dio a conocer detalles del escrito judicial, las medidas que solicitó Suárez y aseguró que los policías que acudieron al domicilio del futbolista el pasado 6 de noviembre deberán prestar declaración como testigos.

Según el documento, la actriz aseguró haber recibido amenazas por parte de Nara y le atribuyó frases de extrema gravedad. Entre ellas: "En cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque te dejan en la calle y te van a cagar a palos a vos" y "A mis hijas no vengas a hablar porque yo te mato. A palos", leyó Záffora al aire.

Por otro lado, el periodista desmintió las versiones que indicaban que la China había solicitado un botón antipánico. Sin embargo, confirmó que la actriz pidió una restricción perimetral contra Wanda por 45 días, que le impediría acercarse a menos de 300 metros de ella en cualquier lugar donde pudieran coincidir.

Como si fuera poco, entre las medidas solicitadas también figura la prohibición de acercamiento e ingreso de Nara al barrio La Isla, en Nordelta.

Cómo fue la discusión entre Wanda Nara y La China Suárez en Nordelta

Durante ese diálogo, La China explicó qué le habría dicho a la nena para que aclarara lo sucedido. Según su relato, le pidió que contara que había hecho determinados comentarios porque estaba enojada después de que le sacaran el celular y le pusieran un límite. "Es importante que salgas y expliques que dijiste algo porque estabas enojada", se escucha decir a la actriz. También menciona una juntada a la que la menor quería asistir y que finalmente no se habría podido organizar.

Wanda Nara y la China Suárez.

Sin embargo, la conversación cambia por completo cuando Wanda aparece en escena y contradice la versión de la actriz. "No, a F. la cag... a palos", sostiene la empresaria, quien también apunta directamente contra Icardi. La China defiende al delantero y responde: "Nunca estaría con un tipo... Le arranco la cabeza yo". Lejos de calmarse, el intercambio sube de tono y da lugar a nuevas acusaciones y advertencias.

A partir de ese momento, la discusión deriva en una sucesión de insultos que ya habían trascendido en los primeros fragmentos. Entre las frases más fuertes, Wanda le dice a la actriz: "Sos una negra de mie… que está acá por plata, ni sabés por qué estás acá. Y de mis hijas no me vengas a hablar porque te mato yo a palos. Idiota. Muerta de hambre, estás acá como una regalada prost…".

La grabación también forma parte de la denuncia que La China presentó ante la Justicia por amenazas y en la que solicitó un botón antipánico. La conductora, en tanto, cuestionó la difusión del material y sostuvo que no muestra todo lo que ocurrió. De esta manera, el episodio sumó nuevas derivaciones y dejó expuestas las distintas versiones de un conflicto que también llegó al ámbito judicial.