Wanda Nara conmovió a todos al hablar de su leucemia: "Agradezco que me tocó a mí y no a mis hijos" La conductora se sinceró sobre el diagnóstico que cambió su vida y emocionó a los participantes de MasterChef Celebrity con una profunda reflexión sobre la maternidad. Agregar C5N en









Wanda Nara abrió su corazón y conmovió al estudio al hablar sobre la leucemia.

En medio de la conducción de su programa MasterChef Celebrity, Wanda Nara sorprendió con una declaración que cambió por completo el clima del estudio y emocionó a la Negra Vernaci.

Todo sucedió cuando la locutora le preguntó qué cambiaría de su historia si tuviera la posibilidad de hacerlo. La respuesta de la empresaria fue tan inesperada como conmovedora y dejó sin palabras a los presentes.

"Yo no soy muy de pedir que las cosas cambien porque siento que todo pasa por algo. Y si yo hubiera cambiado o cambio algo, digo: ¿y si me espera un futuro mejor?", reflexionó Nara frente a las cámaras.

Acto seguido, la conductora se sinceró sobre su enfermedad y lanzó una frase que conmovió a todos: "Yo la verdad que no cambiaría nada. Ni siquiera mi enfermedad. Agradezco que me tocó a mí y no a mis hijos". Visiblemente emocionada, la Negra Vernaci reconoció que comparte esa manera de pensar cuando se trata de su propio hijo y destacó lo hermosa que le había parecido su respuesta.

View this post on Instagram Cómo se enteró Wanda Nara de que tenía leucemia En julio de 2023, la vida de Wanda Nara cambió por completo. Por aquel entonces, la empresaria dividía sus días entre Argentina y Turquía, donde estaba instalada junto a Mauro Icardi por los compromisos deportivos del futbolista.