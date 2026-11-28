Si bien el índice se compensa por la llegada de no residentes al país, las cifras continúan en rojo. De dónde provienen la mayor cantidad de turistas que visitan Argentina.

El déficit turístico experimentó una retracción del 40,8% interanual durante el mes de octubre, de acuerdo con datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

De acuerdo con los datos difundidos por el ente estadístico, durante el mes salieron del territorio nacional 641.700 turistas residentes y arribaron 443.400 turistas no residentes , lo que arrojó un saldo negativo de 198.300 personas .

La salida de argentinos retrocedió un 11,5% en comparación con octubre de 2025 y encadenó así diez meses consecutivos de caídas interanuales. En sentido inverso, el ingreso de visitantes extranjeros creció un 13,8% , una combinación que permitió recortar de manera significativa el desequilibrio, aunque sin llegar a revertirlo por completo.

En octubre del año pasado, el rojo turístico había alcanzado los 335.200 viajeros, por lo que la brecha se achicó en 136.900 personas, impulsada principalmente por el freno en los viajes al exterior. Cabe aclarar que la estadística mide flujo de personas que pasan al menos una noche en destino (turistas) y no representa un balance de ingreso y egreso de divisas.

A la hora de elegir destino, Brasil se mantuvo al frente con 140.300 turistas argentinos (el 21,9% del total), seguido por Europa y Chile. Sin embargo, el comportamiento interanual fue dispar y mostró una fuerte caída en los viajes a países limítrofes:

Reducción del déficit: el saldo negativo de los primeros diez meses se ubicó en 4.315.000 turistas frente a los 6.138.700 del año anterior, lo que implica un recorte cercano al 29,7% . De este modo, en octubre se registraron unas 145 salidas por cada 100 llegadas, contra las 186 de un año atrás.

La contracción de los viajes de argentinos fuera del país se sostuvo a lo largo de todo 2026:

Brasil: 140.300 turistas (-12,4%).

Europa: 107.000 turistas (+12,8%).

Chile: 82.800 turistas (-40,9%).

Resto de América: 80.400 turistas (-6,2%).

Paraguay: 72.100 turistas (-10,7%).

Uruguay: 67.400 turistas (-4,2%).

Florianópolis, uno de los destinos más elegidos por los argentinos. EL CRONISTA

Por vía de transporte, el retroceso más marcado se dio en los cruces terrestres (-24,2%), seguidos por la vía fluvial o marítima (-10,4%) y la aérea (-2,7%). El organismo estadístico advirtió que en estas cifras incidieron factores operativos puntuales: el cierre temporal del paso Cristo Redentor por condiciones climáticas y las restricciones en el aeropuerto de Ezeiza por obras en sus pistas desde el 25 de octubre.

En lo que tiene que ver con el segmento receptivo, Brasil también encabezó el ranking como principal mercado emisor hacia la Argentina, con 95.900 visitantes (21,6% del total), por delante del bloque Resto de América (70.100) y Uruguay (67.600). La suba interanual fue generalizada en todas las regiones, destacándose Resto de América (+30,2%), Estados Unidos y Canadá (+23,1%) y Bolivia (+20%). Más de la mitad de los arribos (239.100 personas) se concretó por avión (+19%).

Finalmente, al sumar a los excursionistas, segmento compuesto por los visitantes que cruzan la frontera sin pernoctar, en octubre ingresaron 745.300 no residentes (+9,7%) y salieron 1.091.500 residentes (-11,2%). Eso dejó un saldo global negativo de 346.200 visitantes, confirmando que, aunque la distancia se acorta, la balanza turística argentina continúa deficitaria.