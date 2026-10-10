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Wanda Nara reveló intimidades de las escenas hot con Agustín Bernasconi y sorprendió con una confesión

La mediática, durante su visita al ciclo radial de Catalina Dlugi, contó cómo fue la experiencia de grabar escenas sensuales junto al joven actor y sorprendió con detalles del rodaje.

Wanda Nara contó cómo fue la experiencia de filmar escenas hot con Agustin Bernasconi.

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Con el estreno previsto para el próximo 22 de octubre y dirigida por Hernan Guerschuny, la película relata la historia de Lucía (Wanda Nara), una mujer de 40 años que, tras descubrir la infidelidad de su pareja, vuelve a su departamento de soltera dispuesta a comenzar de cero. En esta etapa conoce a su vecino Javier, de 23 años, interpretado por Bernasconi.

Lucía también tiene una meta laboral que quiere alcanzar. Para conseguir el trabajo de sus sueños, decide mentir durante una entrevista: asegura ser una mujer de familia y tener un hijo. Acá es cuando comienza lo más interesante, ya que le pide a Javier que se haga pasar por su hijo. A partir de esta simulación, surge un inesperado romance con 20 años de diferencia.

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En este contexto y con muchas expectativas, la empresaria y Bernasconi visitaron el ciclo radial de Catalina Dlugi, donde repasaron distintos aspectos de la película. Durante la entrevista, hablaron sobre los preparativos, la química que lograron construir frente a las cámaras y el desafío de protagonizar las escenas de alto voltaje que son parte de la trama del film.

Fue la mismísima conductora quien abrió el tema que el público esperaba: cómo se filman las escenas amorosas. Así fue cómo Wanda confirmó que el equipo contó con la ayuda de un coach de intimidad, con reuniones separadas y otras conjuntas, previas a la filmación. "Para mí era todo nuevo, todo me daba vergüenza. Él estaba más habituado", admitió.

El largometraje llega a los cines el 22 de octubre.

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Por su parte, Bernasconi fue aún más sincero: "Parece una boludez, pero no. Hay que estar ahí desnudándose y una cosa y la otra". Fue en ese momento cuando la periodista aportó una reflexión personal sobre lo que realmente sucede durante una filmación y lo que luego se ve en la pantalla: "Es lo más antierótico del mundo. La gente la ve y empieza a soñar".

La mediática asintió y contó que, a la hora de grabar, el equipo técnico se redujo al mínimo: "Lo grabaron casi todas mujeres". Y agregó que tanto ella como Bernasconi acordaron cubrirse mutuamente durante las tomas.

Wanda Nara en su debut cinematografico.

Wanda Nara en su debut cinematografico.

Sobre la película y quiénes son los actores principales

Las grabaciones comenzaron el 25 de abril en Montevideo y luego se trasladaron a diferentes locaciones de Uruguay y Argentina. El elenco principal también cuenta con Jean Pierre Noher y Charo López, mientras que la dirección está a cargo de Guerschuny, realizador de Casi feliz y Una noche de amor. La película es una coproducción de Zeppelin Studios, Cimarrón Cine, Film Suez e IP4, en asociación con Telefe Studios.

Wanda fue la encargada de compartir el banner oficial de su película.

Wanda fue la encargada de compartir el banner oficial de su película.

Se trata de la remake de una exitosa comedia mexicana de Ihtzi Hurtado, cuya historia gira alrededor de una mentira que termina desencadenando una serie de inesperados enredos. A partir de allí, los protagonistas quedarán envueltos en situaciones que pondrán a prueba sus vínculos y los obligarán a enfrentarse a una nueva etapa de sus vidas, con el humor como uno de los principales motores de la historia.

Wanda Nara fue la encargada de compartir el banner oficial y minutos más tarde publicó el adelanto, que en cuestión de segundos causó furor entre sus seguidores. "22 de octubre los espero en el cine", escribió emocionada.

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