"Después de 8 años enterarme de...": el explosivo descargo de la ex de la nueva pareja de Chechu Bonelli La periodista había confirmado su nueva relación con un hombre que no es de los medios, pero estaba en pareja con una influencer. Ella decidió ventilar todo por Instagram. Agregar C5N en









¿Todo mal con Chechu?

La nueva relación de Chechu Bonelli quedó envuelta en una polémica por las fechas en las que habría comenzado el vínculo con Tomás. En medio de las versiones y las dudas que surgieron alrededor del romance, Mery, la expareja del empresario, decidió romper el silencio y compartir un comunicado en sus redes sociales.

A través de una publicación con fondo negro, la diseñadora se refirió a cómo recibió la noticia y reconoció que todavía está procesando lo sucedido. Además, recordó los ocho años que compartió con su ex y agradeció los mensajes de apoyo que recibió.

La diseñadora eligió un fondo negro para compartir su comunicado y comenzó con una frase contundente sobre Bonelli y su expareja: “Estoy bien, de verdad. Obviamente fue un montón enterarme de determinadas cosas y todavía estoy procesando todo”.

El comunicado de la exnovia de Tomás, la actual pareja de Chechu BonellI Luego, Mery profundizó sobre el impacto que le generó enterarse del vínculo de su ex. “Después de ocho años de relación, aunque ya estábamos separados y cada uno había empezado a transitar su camino, hay situaciones que te movilizan y te sorprenden, sobre todo en tan poco tiempo”, expresó.

Por último, la diseñadora agradeció los mensajes de apoyo y explicó que, por el momento, no tenía más para agregar: “No tengo mucho más para decir por ahora. Solo quería que supieran que estoy bien, que agradezco muchísimo el amor y que, a veces, una necesita un ratito para acomodar las cosas por dentro", concluyó.