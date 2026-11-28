Pese al revés judicial, la Oficina del Presidente puso en valor que se "ha reconocido (en un voto unánime) la disputa de soberanía con el Reino Unido", pero objetó la falta de jurisdicción preliminar para dictar medidas cautelares y pidió acelerar el tratamiento de la Ley de Soberanía en Diputados.

El Gobierno cuestionó el fallo en contra de la Argentina dado a conocer este sábado por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) respecto a la explotación petrolera de Reino Unido en las Islas Malvinas bajo el proyecto Sea Lion. "Esta decisión no es la última palabra", señalaron en un comunicado donde valoraron que se "ha reconocido (en un voto unánime) la disputa de soberanía" con los británicos.

En el escrito dado a conocer por la Oficina del Presidente, se tomó distancia respecto del criterio procesal adoptado para rechazar las cautelares presentadas por Argentina. "No comparte, sin embargo, que por esa razón el Tribunal haya considerado que, en esta etapa preliminar, no existe jurisdicción para dictar las medidas provisionales solicitadas", sostiene el texto oficial.

Además, remarcaron que la presentación ante el Tribunal buscaba resguardar los recursos naturales bajo el derecho internacional, sin que ello dependiera de un pronunciamiento previo sobre la soberanía. "La Argentina no le pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de nuestros recursos por parte del Reino Unido", señalan, previo a agregar que "esta decisión no es la última palabra" y se anticipa que el Gobierno avanzará en la constitución del Tribunal Arbitral.

En materia local, desde Casa Rosada ratificaron que se seguirá actuando contra la exploración y explotación petrolera en las Islas Malvinas. Detallaron que el viernes se abrieron cinco expedientes sancionatorios por presuntas violaciones a las normas vigentes, con la advertencia de que "quienes participen de la explotación ilegítima de nuestros recursos deberán afrontar las consecuencias".

En este marco, pidieron acelerar el debate parlamentario en el Congreso sobre el proyecto legislativo referido al tema: "Por eso, el Presidente Javier Milei le pide, en nombre del pueblo argentino, a la Cámara de Diputados de la Nación que trate y sancione la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional" .

"La defensa de nuestra soberanía no es una causa de un gobierno ni de un partido: es un mandato constitucional irrenunciable", sostiene sobre el final el comunicado, que cierra reafirmando la posición histórica del Argentina sobre el archipiélago: "Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas".

Los argumentos del fallo: por qué el Tribunal se declaró incompetente

El eje central de la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar radicó en determinar si tenía competencia prima facie para dictar medidas cautelares mientras se conforma el tribunal arbitral que tratará el fondo de la demanda. Al analizar los cuatro planteos presentados por la Argentina, vinculados a derechos de Estado ribereño, descolonización, protección ambiental y solución pacífica de controversias, los magistrados concluyeron que ninguno podía resolverse sin abordar primero la disputa de fondo por la soberanía terrestre de las Islas Malvinas.

En su resolución, el organismo fue categórico respecto de los límites de su jurisdicción bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR): "La resolución de la primera demanda de la Argentina requiere la identificación del Estado ribereño que tiene soberanía sobre las Islas Malvinas, y presupone la determinación de una cuestión de soberanía territorial". Bajo ese mismo criterio, el texto subrayó que "una controversia que requiere la determinación de una cuestión de soberanía territorial no puede considerarse una controversia relativa a la interpretación o aplicación de la Convención".

Bajo ese mismo razonamiento bloqueó también el reclamo ambiental argentino, mediante el cual se denunciaba que el avance británico impedía a la Argentina cumplir con su deber de proteger el ecosistema marino en la zona. Para el Tribunal, evaluar esa interferencia "implicaría necesariamente una decisión sobre la soberanía de las Islas Malvinas, lo cual está fuera del alcance de la interpretación o aplicación de la Convención". Asimismo, descartó que las normas sobre descolonización de la ONU o el deber general de no agravar conflictos sirvieran como base autónoma para habilitar su intervención en este caso.

Finalmente, tras rechazar la cautelar por considerar que "las disposiciones invocadas por el Demandante no parecen prima facie ofrecer una base para la jurisdicción del tribunal arbitral", el TIDM dejó asentadas en actas las garantías verbales ofrecidas por Londres de no perforar antes del 21 de marzo de 2027, no extraer crudo antes de marzo de 2028 y mantener suspendidas nuevas licencias y aclaró que la resolución "no prejuzga en modo alguno la cuestión de la jurisdicción del tribunal arbitral del Anexo VII para entender en el fondo del asunto".

Pablo Quirno, tras el fallo del Tribunal del Mar: "Hemos dado un paso histórico"

En linea con la publicación de la Oficina del Presidente, el canciller se pronunció en redes sociales, donde replicó el mensaje oficial. "El Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha reconocido ante los ojos del mundo la disputa de soberanía que el Reino Unido se empeña en negar. Esta decisión no legitima el saqueo de nuestros recursos ni pone fin a nuestro reclamo", señaló en un primer momento.

A la vez, aclaró que "esta decisión no prejuzga sobre el fondo de la controversia ni sobre la competencia del Tribunal Arbitral, cuya constitución impulsaremos sin demora en el marco del arbitraje iniciado en septiembre bajo la CONVEMAR. Con más determinación que nunca, avanzaremos en todos los frentes, reforzando las sanciones y profundizando las acciones jurídicas, diplomáticas y económicas".

Hoy hemos dado un paso histórico. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha reconocido ante los ojos del mundo la disputa de soberanía que el Reino Unido se empeña en negar. Esta decisión no legitima el saqueo de nuestros recursos ni pone fin a nuestro reclamo.



Esta… https://t.co/1dKftov0zz — Pablo Quirno (@pabloquirno) November 28, 2026

"Lo sagrado de esta causa exige que hoy más que nunca estemos a la altura de las circunstancias. El presidente Milei ha solicitado al Congreso la urgente sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Que quienes tienen el honor de representar al pueblo argentino cumplan con su responsabilidad y, si así no lo hicieren, que Dios y la Patria se lo demanden", agrego, previo a ratificar sobre el final la soberanía argentina de las Islas Malvinas.

Qué dijo Reino Unido

A través de un comunicado conjunto difundido en el portal oficial británico, el secretario de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, y la fiscal general, Ellie Reeves, calificaron la resolución como una "reivindicación" de la estrategia legal de Londres y aprovecharon el dictamen para ratificar su postura sobre la soberanía del archipiélago y reclamar el levantamiento de las restricciones económicas argentinas.

"Celebramos la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de no dictar medidas provisionales. Este resultado constituye una reivindicación de la sólida defensa y estrategia jurídica del Reino Unido", señalaron los funcionarios en el documento.