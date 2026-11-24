Wanda Nara reveló qué es lo que hace falta para recomponer su vínculo con Mauro Icardi La conductora apuesta al paso del tiempo y al diálogo para dejar atrás el conflicto con el futbolista. Mientras tanto, mantiene el buen humor frente a las cámaras. Agregar C5N en









La conductora se encuentra viviendo un enfrentamiento mediático y judicial con Icardi. Redes sociales

Wanda Nara afirmó que lo que se necesita para reconstruir la relación con Mauro Icardi es tiempo. La conductora de MasterChef Celebrity respondió así a una consulta del periodista Oliver Quiroz, del ciclo Infama, sobre la posibilidad de volver a tener un trato cordial con el futbolista y sentarse a conversar en este momento complejo. "Es un poco de tiempo. Yo creo que el tiempo cura y mejora todas las cosas", señaló.

Sus palabras sorprendieron por el contexto en que llegaron. La conductora se encuentra viviendo un enfrentamiento mediático y judicial con el padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella, y aún resuena el último capítulo del "Wandagate", que tuvo como protagonistas a Nara y a la China Suárez. A pesar de ese clima, la figura de Telefe se mostró confiada en que a futuro podrá recomponer un vínculo amable.

Wanda también apuntó a quienes rodean al exfutbolista del Galatasaray y a la importancia del diálogo directo. "Hay mucha gente metida en el medio y, a veces, cuando vos te sentás, como me pasó con Maxi, te tomás un café y resolvés un montón de cosas", sostuvo, y recordó así la experiencia con Maxi López.

La conductora aseguró que mantiene buena relación con sus exparejas y que con Icardi ocurrirá lo mismo. "Tengo buena relación con todos mis ex. No va a ser la excepción", afirmó, y agregó que "tarde o temprano se va a aclarar todo". Sobre la disputa en los tribunales prefirió no dar detalles. "No voy a hablar de eso. La verdad es que es lo que vieron", expresó. Consultada por su relación con Martín Migueles, dijo sentirse "muy tranquila, muy libre".

La chicana de Wanda Nara contra Rocío Robles en MasterChef Wanda Nara fue protagonista de un intercambio divertido y picante con Rocío Robles en MasterChef Celebrity, en el que aprovechó para hacerle una broma sobre su pareja, Adrián Suar. Todo ocurrió durante la visita de Chapeaux al reality. Mientras recorría las estaciones de cocina, la conductora se acercó al lugar de Robles, quien le contó que sabía cantar, y le propuso que lo demostrara frente a todos.