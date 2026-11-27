El artista y productor cinematográfico participó en películas como "La Lista de Schindler" y "Minority Report". La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado en redes sociales.

A los 91 años murió el actor y productor Gerald R. Molen, conocido por producir la película de Steven Spielberg "La Lista de Schindler" y darle vida a un personaje en el icónico film de "Jurassic Park ". La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su sobrina nieta en redes sociales mediante un comunicado.

Molen es recordado por interpretar al veterinario Dr. Gerry Hardin g en la primera película de la saga de "Jurassic Park". En la escena que aparece se lo ve cuidando a un Triceratops que se encuentra acostado sobre el pasto con algunos síntomas que no son para nada alentadores.

En minutos, la paleobotánica Ellie Sattler, interpretada por la actriz Laura Dern , y se preocupa por el dinosaurio a lo que Harding le cuenta que sufre episodios periódicos de desorientación y respiración agitada cada seis semanas. Ellie comienza a enumerar y pensar sobre los síntomas, busca a su alrededor y encuentra lila de las Antillas.

Aunque Gerry le explica que los Triceraptors no las ingieren porque son tóxicas, Ellie tiene una hipótesis: que las coman de manera accidental al tragar piedras para ayudar a su digestión. Para confirmar su teoría, Ellie busca dentro del excremento del dinosario algún vestigio de la planta.

Sin embargo, ante la llegada de la tormenta tropical, que complica la situación en el parque. Ellie decide quedarse junto al veterinario para seguir atendiendo a la Triceratops y luego regresar al Centro de Visitantes.

Molen también es recordado por producir La Lista de Schindler película galardonada en los Premios Oscar y otras producciones como Los Picapiedra (1994), Los Pequeños Traviesos (1994), Pequeños Gigantes (1994), Casper (1995), Twister (1996) y la secuela El Mundo Perdido: Parque Jurásico (1997). Durante una entrevista en 2023, Molen aseguró que su trabajo junto a Spielberg fue "era el mejor trabajo de Hollywood".

El mensaje completo de la sobrinanieta de Gerald R. Molen

Esta mañana mi tío abuelo, Gerald R. Molen, pasó para reunirse con mi bisabuela y su querida esposa Pat al otro lado del velo. Estoy tan feliz por él, y también muy triste.

El tío Jerry era un hombre de gran carácter moral e integridad. Comenzó a hacer trabajo, mover piezas y conducir en un estudio de cine, y se abrió camino hasta la posición de productor. Trabajó en muchas grandes películas, incluyendo Jurassic Park, Schindler's List (por la que ganó el Oscar a la mejor producción), Rain Man, Minority Report y The Other Side of Heaven, por nombrar algunas. Mantuvo sus creencias y estándares e industria donde a menudo eso era difícil de hacer. Minority Report es clasificado como PG-13 porque Jerry le dijo a Steven Spielberg que solo haría la película si no estaba clasificada como R, y SpielberG hizo que sucediera, valió la pena para él que Jerry fuera su productor. Jerry influenció a millones de personas, tanto por su ejemplo como por sus contribuciones a la narración de historias brillantes en el cine.

Me alegro de haber podido ir a ver al tío Jerry un par de veces en los últimos años antes de que muriera. Esta noche veré Jurassic Park en su honor. Definitivamente era uno de sus alijos favoritos personales como lo demuestra el número de dinosaurios que tenía en cada superficie de su casa. Te quiero, tío Jerry— saluda a la bisabuela de mi parte.

NOTICIA EN DESARROLLO.