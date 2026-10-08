Wanda Nara rompió el silencio tras confirmarse su divorcio de Mauro Icardi: "Psiquiátrico"

Luego de que trascendiera la noticia de su divorcio del futbolista, la empresaria fue consultada y lejos de esquivar la polémica, habló sin filtros y lanzó contundentes declaraciones contra su exmarido.

Luego de años de conflictos y una intensa batalla judicial, la Justicia italiana decretó el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara, una resolución que la empresaria esperaba con ansias. Tras conocerse la sentencia, la mediática no ocultó su felicidad y celebró haber puesto punto final a su vínculo matrimonial con el futbolista.

La reacción de la empresaria salió a la luz durante la emisión de Los Profesionales con Flor, el ciclo conducido por Flor de la V. Allí la panelista Naiara Vecchio reveló que mantuvo una conversación privada con Wanda y leyó al aire los fuertes mensajes que le envió sobre su exmarido. "Yo solo quería divorciarme de este psiquiátrico. ¿No ves que estás enfermo?", lanzó Wanda, dejando en evidencia que la tensión entre ambos alcanzó su punto más álgido.

En ese contexto, Nara aseguró que está conforme con la resolución y que no tiene intención de continuar con la disputa judicial. "Estoy feliz de haberme divorciado despues de tanto tiempo", expresó.

Según explicó Vecchio, la Bad Bitch tenía la posibilidad de recurrir a una última instancia frente a la justicia italiana. Sin embargo, optó por no hacerlo. "No voy a apelar. Estoy feliz de cortar todo vínculo matrimonial con Mauro Icardi", lanzó.

Con respecto a las cuestiones económicas que Icardi habría presentado ante la Justicia italiana, la periodista reveló: "Lo que me dice Wanda es que es insólito que presente en Italia que está quebrado, que dice ser desempleado y que no tiene dinero". Y agregó: "Yo no puedo estar con una persona litigando que todavía no me suelta".

Mauro Icardi y La China Suárez Redes sociales

"Ella me dijo que primero tiene que hacer terapia, que tiene problemas psicológicos Mauro Icardi y que prefiere cortar el vínculo ya directamente a través de lo matrimonial", aseguró la periodista. "Que se haga cargo como padre y que se haga cargo también de sus responsabilidades de padre", cerró contundente.

Mauro Icardi celebró en las redes y reveló un revés judicial para Wanda Nara

Fue el propio Mauro Icardi quien confirmó la disolución del vínculo a través de un extenso comunicado en sus redes sociales, en el que celebró la resolución judicial. Con una historia en su cuenta de Instagram, Icardi anunció que ya está en condiciones de volver a casarse.

Además, aseguró que la Justicia italiana rechazó el pedido de manutención presentado por la empresaria, con quien tiene dos hijas. "Aquellos famosos 250 mil euros mensuales no se autorizaron. La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente", expresó el delantero, quien no ocultó su satisfacción por el desenlace.

En esta misma línea, Mauro Icardi reveló que la Justicia rechazó la pensión por divorcio que había solicitado la empresaria, ya que el tribunal asegura que su notoriedad se expandió, aún más, tras contraer matrimonio con Icardi. "La Justicia rechazó la manutención y la pensión por divorcio porque consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente. Además, no pudieron probar que sacrificó su carrera por casarse conmigo", aclaró.

En otro tramo de su descargo, Icardi reveló un nuevo revés judicial para Nara y aseguró que la empresaria deberá afrontar parte de los gastos del proceso. "El Tribunal la condenó a reintegrarme dos tercios de las costas del juicio", expresó el futbolista, dejando en claro su satisfacción por la resolución.

A modo de cierre, Icardi buscó remarcar que fue él quien ganó esta guerra que se extendió por años: "Esta resolución refleja el motivo por el que elegí tramitar mi divorcio en Italia: que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia".