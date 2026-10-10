Con un video desde el baño de su casa, la empresaria se mostró al borde de la censura en su cuenta de Instagram y reveló la figura que consiguió tras seguir una estricta dieta.

Wanda Nara reveló intimidades de las escenas hot con Agustín Bernasconi y sorprendió con una confesión

Según contó Mariano de la Canal en LAM, la conductora de MasterChef Celebrity "tuvo que hacer un sacrificio muy grande para realizar el papel de Lucía en la película".

Sin embargo, tras finalizar con las grabaciones, la actriz optó por retomar su peso y el panelista contó que llevó a cabo "la dieta de las Kardashian", la cual se basa en tener personal trainer y un cocinero privado. A esto se le suma mucha caminata diaria y seguir una "dieta mediterránea que cuesta 2.500 dólares semanales".

En ese contexto, Kennys Palacios compartió un video de la empresaria que generó furor en la red. "Yo no lo puedo creer. La dejé de ver por dos meses y sos otra. ¡Mirá lo que es! Chicos, es una muñeca", expresó maravillado Palacios, mientras la grababa en plena sesión de peinado y maquillaje.

Días después, la empresaria volvió a sorprender a sus seguidores al compartir una provocativa grabación frente al espejo de su casa, en la que posó en ropa interior y al borde de la censura.

Con el pelo suelto, una musculosa blanca y ropa interior marrón, la mediática dejó al descubierto su nueva figura y mostró su transformación física en poco tiempo.

Wanda Nara vía Instagram.

Wanda Nara reveló la impactante transformación que hizo para su primera película: "Aumenté 10 kilos"

Wanda Nara a pocas semanas de debutar en la pantalla grande, reveló la importante transformación física que atravesó para asumir su primer papel protagónico.

La inesperada confesión surgió durante una ronda de preguntas y respuestas que abrió en sus historias de Instagram. Allí, uno de sus seguidores quiso saber qué había sido lo que más la impactó de participar en la película. Sin vueltas, Wanda sorprendió con su respuesta: "Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía. Me preparé mucho".

Captura: redes sociales

El cambio físico fue parte de la preparación para ponerse en la piel de su personaje. Si bien no dio detalles sobre el proceso que siguió para modificar su figura, dejó en claro que se trató de una decisión vinculada con el papel. Además, acompañó algunas de las respuestas a sus seguidores con imágenes tomadas durante las jornadas de filmación.

Más tarde, otro usuario quiso saber por qué había tenido que aumentar 10 kilos para interpretar a Lucía. Sin revelar detalles sobre el personaje ni adelantar nada sobre la trama, Wanda mantuvo el misterio: "Tenés que verla".