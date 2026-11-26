Una famosa liquidó a la China Suárez y destapó lo que pasó cuando estaba de novia con Rusherking: "Me pareció horrible" En medio del escándalo con Wanda Nara, la panelista recordó una desagradable situación que vivió con la actriz cuando todavía estaba en pareja con el cantante. Agregar C5N en









Una famosa fulminó a la China Suárez: "Soberbia"

En medio del escándalo que se desató por el enfrentamiento entre Wanda Nara y Eugenia "La China" Suárez, una famosa recordó el mal momento que vivió con la actual pareja de Mauro Icardi. Se trata de Alejandra Maglietti, quien no escatimó en palabras a la hora de contar su experiencia con la actriz.

La panelista pasó por Bondi, dispuesta a repasar los últimos escándalos mediáticos y opinar sobre cada uno de ellos. En ese contexto, y sin pelos en la lengua, la periodista y abogada recordó el desagradable encuentro que tuvo con Eugenia.

“La única vez que me la crucé en la vida face to face con la China, ¡la pasé como el culo porque me pareció muy soberbia! Me pareció horrible su actitud. Estábamos en un bar, un lugar en el que se comen pastas… y ella todavía estaba de novia con Rusherking. Yo estaba con Horacio Pagani. ¡Éramos como un grupete! También Edith Hermida estuvo ese día”, recordó.

View this post on Instagram Alejandra Maglietti contó el mal momento que vivió con la China Suárez De acuerdo con su relato, el episodio ocurrió entre 2022 y 2023, cuando la actriz estaba en pareja con el cantante santiagueño. Según contó Maglietti, cuando se acercaron a saludarla, la actitud de Eugenia dejó mucho que desear.

“Así que nos acercamos, caímos con la mejor, y le dijimos que la quería saludar Pagani. ¡Y les puedo asegurar que nunca en mi vida sentí una cosa igual! ¡Ni siquiera nos miró! ¡Hizo como si no existiéramos! Ni siquiera nos miraron. ¡Fue una situación horrenda! Igual no pasa nada, cuando tiene razón la defiendo y cuando no la tiene, no”, lanzó.