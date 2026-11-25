La China Suárez mostró la "casa de los sueños" y reveló un detalle de su hogar con Mauro Icardi En medio del conflicto judicial con Wanda Nara, la influencer anticipó las Fiestas en su mansión en Nordelta, donde vive con los hijos que tiene con Benjamín Vicuña. Agregar C5N en









La China Suárez mostró la intimidad y la decoración navideña de la mansión en Nordelta. Redes sociales

La modelo Eugenia "la China" Suárez se mostró en la "casa de los sueños", y un detalle llamó la atención de la mansión que comparte con Mauro Icardi en Nordelta, luego del escándalo con Wanda Nara y su pareja.

La influencer, que pidió medidas de protección contra la expareja del futbolista, decoró la vivienda familiar en modo Navidad, y se adelantó al armado del árbol, el 8 de diciembre, tal como indica la tradición para las Fiestas.

Los seguidores de la mediática destacaron el armado de la fachada, y el interior de la vivienda, donde aparecen Magnolia y Amancio, los hijos que la famosa tuvo con el actor Benjamín Vicuña, en la casa del barrio de la Isla.