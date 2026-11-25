La modelo Eugenia "la China" Suárez se mostró en la "casa de los sueños", y un detalle llamó la atención de la mansión que comparte con Mauro Icardi en Nordelta, luego del escándalo con Wanda Nara y su pareja.
En medio del conflicto judicial con Wanda Nara, la influencer anticipó las Fiestas en su mansión en Nordelta, donde vive con los hijos que tiene con Benjamín Vicuña.
La modelo Eugenia "la China" Suárez se mostró en la "casa de los sueños", y un detalle llamó la atención de la mansión que comparte con Mauro Icardi en Nordelta, luego del escándalo con Wanda Nara y su pareja.
La influencer, que pidió medidas de protección contra la expareja del futbolista, decoró la vivienda familiar en modo Navidad, y se adelantó al armado del árbol, el 8 de diciembre, tal como indica la tradición para las Fiestas.
Los seguidores de la mediática destacaron el armado de la fachada, y el interior de la vivienda, donde aparecen Magnolia y Amancio, los hijos que la famosa tuvo con el actor Benjamín Vicuña, en la casa del barrio de la Isla.
Tras el escándalo entre La China Suárez contra Wanda Nara, se supo que la actriz pidió ante la Justicia que la conductora no se acerque a ella ni a la propiedad donde vive con el futbolista Mauro Icardi. La mediática se presentó este martes, en la Fiscalía de Benavídez, acompañada por su abogado, Agustín Rodríguez, para ratificar la denuncia por amenazas que había iniciado contra la conductora de MasterChef Celebrity.