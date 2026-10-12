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Por qué el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara se dio en Italia y qué dijo el jugador

El futbolista celebró el fallo del divorcio en Italia y destacó la decisión de la Justicia sobre los reclamos económicos.

Con el divorcio ya consumado

Con el divorcio ya consumado, el futbolista se expresó en redes sociales.

Redes sociales
  • El Tribunal de Milán oficializó el divorcio tras meses de disputas judiciales.
  • La Justicia italiana rechazó los pedidos económicos de Wanda Nara.
  • Mauro Icardi explicó por qué eligió Italia para tramitar la separación.
  • La expareja mantiene conflictos legales pendientes y cruces por sus responsabilidades familiares.

Después de meses de disputas judiciales, Mauro Icardi y Wanda Nara oficializaron su divorcio. La resolución fue emitida por el Tribunal de Milán y el futbolista fue el encargado de comunicar la noticia a través de sus redes sociales. Sin embargo, el cierre legal del matrimonio no terminó con los conflictos entre ambos, ya que todavía quedan cuestiones pendientes vinculadas con sus hijas y otros reclamos económicos.

¡Otra vez! Facundo Moyano le envió una foto, junto a la influencer, a Moria Casán a pesar de que aun rige una perimetral impuesta por la justicia.
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En su publicación, el jugador compartió parte de la sentencia y destacó que la Justicia italiana rechazó el pedido de una pensión mensual de 250.000 euros que, según explicó, había solicitado su expareja. Icardi sostuvo que el tribunal consideró que la conductora de MasterChef Celebrity cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para mantenerse por sus propios medios.

Así fue el posteo que el jugador subió a sus redes sociales celebrando el fallo.

Así fue el posteo que el jugador subió a sus redes sociales celebrando el fallo.

Además, el futbolista señaló que también fue rechazado el pedido de una pensión compensatoria por divorcio. Según los fundamentos que difundió, la Justicia no consideró demostrado que Wanda hubiera resignado su carrera profesional durante el matrimonio. También afirmó que la resolución estableció que ella deberá reintegrarle dos tercios de las costas del juicio.

Así fue la separación oficial de Mauro Icardi y Wanda Nara

Uno de los puntos que Icardi quiso remarcar fue el motivo por el que decidió tramitar la separación en Italia y no en Argentina. El jugador explicó que inició el proceso en noviembre de 2024 y que eligió ese país para que las pretensiones económicas fueran analizadas por la Justicia italiana.

A pesar de la sentencia de divorcio, la disputa judicial todavía tiene otros capítulos abiertos. El propio Icardi aclaró que continúa en Milán el proceso mediante el cual busca anular transferencias de inmuebles de su patrimonio y recuperar esos bienes. Al celebrar la resolución, expresó que esperaba cerrar una etapa y comenzar otra, aunque dejó en claro que aún quedan reclamos por resolver.

El jugador manifestó que continúa otro proceso relacionado a la división de bienes.

El jugador manifestó que continúa otro proceso relacionado a la división de bienes.

Por su parte, Wanda Nara también se refirió al divorcio, aunque lo hizo a través de mensajes enviados a la periodista Nahiara Vecchio, quien los compartió en el programa Los Profesionales con Flor. La conductora aseguró que estaba feliz de haber terminado el matrimonio, lo trató a Icardi de “psiquiátrico” y “enfermo” y le reclamó que cumpla con sus responsabilidades como padre. Así, aunque la separación quedó oficializada en Italia, las diferencias entre ambos siguen abiertas en otros ámbitos judiciales.

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