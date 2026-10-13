No se puede creer: la dramática decisión que tomó Julieta Prandi con Emanuel Ortega tras su separación La pareja decidió poner punto final a su relación, a un mes de haberse casado. Los detalles detrás de la ruptura. Agregar C5N en









Hay que recorrer varias publicaciones hasta encontrar alguna referencia sobre Emanuel Ortega. Redes sociales

Julieta Prandi eliminó de su cuenta de Instagram las publicaciones más recientes que compartía con Emanuel Ortega, incluidas las imágenes de su casamiento. El gesto alimentó las especulaciones sobre lo que ocurrió entre ellos. Según se observa en su perfil, entre los primeros posteos solo hay imágenes y videos de ella.

La decisión llamó la atención por el contraste entre esos recuerdos y el presente sentimental que atraviesan. La pareja se había casado por civil el 15 de septiembre, luego de seis años de relación, y la conductora anunció el final apenas 27 días después.

En paralelo, durante LAM, Ángel de Brito dio a conocer una versión que movió todavía más el escenario. Según contó, al programa le había llegado información sobre una presunta infidelidad de Ortega con una mujer que habría conocido en un estudio de grabación. "Nos había llegado que él tenía una relación con una chica de un estudio de grabación, que ella lo había descubierto, que se había armado un escándalo tremendo", sostuvo.

Por el momento se trata de una versión que ninguno de los protagonistas confirmó. El panelista Pepe Ochoa también aportó su mirada y aseguró que la pareja atravesaba diferencias. "Yo sabía que estaban en una crisis total, que querían cosas diferentes, que ella no era muy fácil y que él andaba en una", expresó. Hasta ahora, Julieta Prandi no confirmó que una infidelidad haya sido el motivo de la separación.

Redes sociales Qué dijo Julieta Prandi sobre su separación con Emanuel Ortega Julieta Prandi comunicó la decisión a través de sus historias de Instagram, con un texto en el que expresó su dolor. "Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", escribió.

También explicó por qué prefirió hablar en ese momento. "Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad", señaló. Y agregó una reflexión sobre la pareja. "Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables". El cierre del mensaje fue breve y muy claro. "Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias", concluyó. La conductora no dio detalles sobre a qué acuerdos se refería y pidió expresamente que se respete su decisión de no dar más declaraciones.