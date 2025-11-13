Mauro Icardi incumplió la cautelar y la China Suárez estuvo con sus hijas: cuánto deberá pagar a Wanda Nara

Durante este jueves, el futbolista fue encontrado por el programa televisivo A la tardeen el Alcorta Shopping junto a sus hijas y su actual pareja, algo que no tardó en desatar una fuerte polémica. Según revelaron, en pleno horario escolar, optaron por pasear por la Ciudad de Buenos Aires en lugar de llevarlas al colegio.
Al ser consultados por cómo se encontraban, la China Suárez decidió contestar "estamos muy bien, gracias" y fue lo único que respondieron a la prensa, algo que hizo mucho ruido. Vale recordar que esta no es la primera vez que la actriz y modelo comparte tiempo con Francesca e Isabella, razón por la que ambas se mostraron muy cómodas a su lado.
Embed
LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI DE COMPRAS CON LAS HIJAS DE WANDA
Por esta situación, Mauro Icardi deberá pagar una multa de $100 millones a Wanda Nara, lo que se traduce en aproximadamente u$s69.930 con un dólar oficial a $1.430. Al tener en cuenta que el futbolista rosarino tiene un contrato parecido al que percibía en Paris Saint-Germain, no le significa mucho en su sueldo mensual.
Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..."
El actor chileno Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez y buscó llevar paños fríos a la relación que lo une con la actriz y modelo, es decir la crianza de sus hijos Amancio y Magnolia, quienes estuvieron en boca de todos con motivo del escándalo mediático alrededor de su vida en Turquía con Mauro Icardi.