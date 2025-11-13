Mauro Icardi incumplió la cautelar y la China Suárez estuvo con sus hijas: cuánto deberá pagar a Wanda Nara El futbolista optó por la opción económica y tendrá que desembolsar varios millones de pesos en la cuenta bancaria de la mediática.







Mauro Icardi se reencontró con Francesca e Isabella y no aisló a la China Suárez. Redes Sociales

El futbolista Mauro Icardi decidió incumplir la cautelar impuesta por Wanda Nara y deberá pagar una multa onerosa, ya que la China Suárez estuvo junto a él en el reencuentro familiar con sus hijas Francesca e Isabella, algo que no tardó en ser viral en redes sociales.

Durante este jueves, el futbolista fue encontrado por el programa televisivo A la tarde en el Alcorta Shopping junto a sus hijas y su actual pareja, algo que no tardó en desatar una fuerte polémica. Según revelaron, en pleno horario escolar, optaron por pasear por la Ciudad de Buenos Aires en lugar de llevarlas al colegio.

Al ser consultados por cómo se encontraban, la China Suárez decidió contestar "estamos muy bien, gracias" y fue lo único que respondieron a la prensa, algo que hizo mucho ruido. Vale recordar que esta no es la primera vez que la actriz y modelo comparte tiempo con Francesca e Isabella, razón por la que ambas se mostraron muy cómodas a su lado.

Embed LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI DE COMPRAS CON LAS HIJAS DE WANDA



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/3LIymIjbjL — América TV (@AmericaTV) November 13, 2025 Por esta situación, Mauro Icardi deberá pagar una multa de $100 millones a Wanda Nara, lo que se traduce en aproximadamente u$s69.930 con un dólar oficial a $1.430. Al tener en cuenta que el futbolista rosarino tiene un contrato parecido al que percibía en Paris Saint-Germain, no le significa mucho en su sueldo mensual.

Embed La china suarez junto a Mauro icardi y sus hijas de shopping pic.twitter.com/7YybR6lgQW — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 13, 2025 Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..." El actor chileno Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez y buscó llevar paños fríos a la relación que lo une con la actriz y modelo, es decir la crianza de sus hijos Amancio y Magnolia, quienes estuvieron en boca de todos con motivo del escándalo mediático alrededor de su vida en Turquía con Mauro Icardi.