2 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

La recaudación aumentó 1,5% en mayo y cortó nueve meses de caídas consecutivas

Se trata de un resultado extraordinario producto del incremento de los ingresos del Impuesto a las Ganancias, ya que en mayo se produjo el vencimiento de sociedades.

Por
La recaudación se recuperó de manera transitoria

La recaudación se recuperó de manera transitoria, mientras otros ingresos fiscales permanecen en baja.

En mayo, la recaudación de impuestos en Argentina logró un pequeño repunte, subió alrededor de 1,5% en términos reales, después de nueve meses seguidos de caídas. Lo hizo principalmente por el fuerte ingreso del Impuesto a las Ganancias de las empresas. Sin embargo, otros impuestos como el IVA y los aportes a la Seguridad Social siguieron cayendo.

Predominó el verde en la jornada financiera.
Te puede interesar:

Treparon las acciones argentinas y el riesgo país cayó a 490 puntos básicos

De acuerdo a los datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el último período sumó $21,5 billones, lo que representa entre 1,4% y 1,7% más en términos reales que lo ingresado en igual mes de 2025.

El salto en Ganancias fue excepcional y se debió tanto al calendario de vencimientos como a cambios legales que empujaron a más empresas a cumplir. En este período venció el pago más importante del año, lo que generó ingresos por unos $8 billones, un 26% más en términos reales que el año pasado.

A su vez, las recientes modificaciones legales (Ley 27.799) dieron incentivos ya que se subieron los montos mínimos para iniciar causas penales, se aumentaron multas y se redujo el plazo de prescripción para contribuyentes cumplidores. Por ende, todos esos cambios motivaron a más empresas a presentar sus declaraciones y pagar elevando la recaudación.

ARCA

Por otra parte, la recaudación nacional mostró señales de fragilidad en sus principales pilares. El IVA, que refleja el consumo interno, registró una caída real del 8% y totalizó $5,4 billones, lo que confirma que la actividad económica volvió a enfriarse tras el repunte de marzo.

A su vez, el impuesto al cheque también retrocedió 3% en términos reales, mientras que los aportes a la Seguridad Social bajaron 5,2%, afectados por la menor cantidad de trabajadores registrados y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

En cuanto al comercio exterior, los derechos de exportación se desplomaron 39% real por la reducción de alícuotas en granos, y los de importación cayeron 21% real, en línea con la fuerte contracción de las compras externas. En contraste, Bienes Personales tuvo un desempeño excepcional con un salto nominal del 95,5%, aunque su peso en el total es reducido.

Si bien el repunte por Ganancias trajo un respiro, fue un hecho puntual ya que el resto de los impuestos confirma que la economía sigue débil, con menor consumo, menos aportes laborales y un comercio exterior en retroceso.

Noticias relacionadas

El país se consolidó al frente de las remuneraciones pretendidas de la región con un promedio mensual de u$s1.292.

Un informe señala que Argentina registró la mayor suba salarial acumulada en dólares de la región desde 2020

Este mes se cobra el primer medio aguinaldo que reforzará el bolsilo de los argentinos.

Se acerca el aguinaldo 2026: hasta cuándo se puede cobrar en junio

El bioetanol y el biodiésel se utilizan para el corte del 5% en la nafta y el gasoil.

Nuevo aumento de biocombustibles: cómo afecta a los precios en el surtidor

El dólar oficial, sin sobresaltos.

El dólar en el Banco Nación empezó junio al alza y trepó $15: cerró en $1.445

Cómo quedan las esclas del monotributo en junio 2026. 

Cambia el monotributo de ARCA: cuáles son las escalas en junio 2026 y cómo quedan los topes de facturación

¿Cuánto rinde un plazo fijo en mayo de 2026?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.000.000 pesos a 30 días en junio 2026

Rating Cero

Zaira Nara y Paula Chaves.

El reencuentro de Zaira Nara y Paula Chaves: se filtró de qué hablaron la tarde que pasaron juntas

Federico Bal y Barbie Vélez mantuvieron una relación hace una década que terminó en escándalo.

Barbie Vélez explotó contra Fede Bal: "Me generó el trauma más grande de mi vida"

Los Ángeles Azules y Pablo Lescano en el escenario del Movistar Arena. 

Tres noches, una sola fiesta: Los Ángeles Azules se despidieron de Buenos Aires a pura cumbia

Moria tuvo una cruda reacción al aire tras los resultados de la autopsia del cuerpo de Agostina.

El dolor de Moria Casán por el femicidio de Agostina Vega: "Siento un fracaso como sociedad"

Anuel AA vuelve a la Argentina

¿Pareja en crisis? Anuel AA apareció con otra mujer y desató los rumores de separación

El cantante de Turf habló sobre el conflicto con el jurado de Es mi sueño.

Joaquín Levinton rompió el silencio sobre los rumores de conflicto con Natalie Pérez

últimas noticias

Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

Fuerte cruce entre Trump y Netanyahu: "Estás completamente loco, estarías en la cárcel si no fuera por mí"

Hace 36 minutos
La recaudación se recuperó de manera transitoria, mientras otros ingresos fiscales permanecen en baja.

La recaudación aumentó 1,5% en mayo y cortó nueve meses de caídas consecutivas

Hace 44 minutos
Tengo secuestrada a mi pareja: el llamado al 911 que anticipó el femicidio de Temperley

"Tengo secuestrada a mi pareja": el llamado al 911 que anticipó el femicidio de Temperley

Hace 1 hora
La última marcha de la CGT, el 30 de abril de este año.

Derechos laborales: advierten que Argentina está entre los 10 peores países del mundo

Hace 2 horas
Zaira Nara y Paula Chaves.

El reencuentro de Zaira Nara y Paula Chaves: se filtró de qué hablaron la tarde que pasaron juntas

Hace 2 horas