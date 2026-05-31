Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos después de que pasaran meses en Turquía

El actor chileno volvió a ver a Amancio y Magnolia después de que pasaran dos meses con la China Suárez y Mauro Icardi. Esta semana, también Nicolás Cabré se reunió con su hija Rufina. El regreso de los tres se había atrasado por un viaje de su madre.

La China Suárez pasó dos meses con Magnolia y Amancio , los hijos que tiene con Benjamín Vicuña , y con Rufina , la hija que tiene con Nicolás Cabré , en Turquía debido a problemas de agenda y el último viaje de la modelo con Mauro Icardi a Japón. Los menores regresaron más tarde lo previsto a Argentina y hubo fuego cruzado por el par de meses que pasaron lejos de sus padres .

Esta semana se terminó la espera y tanto Vicuña como Cabré volvieron a convivir con sus hijos y compartieron fotos con ellos en sus redes sociales . Rufina fue la primera en aparecer junto a su padre Instagram y este domingo el actor mostró que asistió al partido de hockey de su hija de 12 años.

" Extrañaba las mañanas de hockey ", escribió Cabré sobre una foto de Rufina con su equipo de compañeras abrazadas en la cancha bajo el sol mañanero de domingo.

Mientras que Vicuña compartió una foto de sus cinco hijos ya que sumó a Bautista, Beltrán y Benicio, el trío que cría junto a Pampita, a la salida familiar con Magnolia y Amancio. " La hermandad no consiste en caminar delante ni detrás de alguien, sino a su lado ", escribió el coprotagonista de la adaptación teatral Secreto en la montaña citando al filósofo francés Albert Camus .

Benjamín Vicuña hijos Bautista, el mayor, toma de la mano a Amancio, mientras Magnolia gesticula y cuenta algo a su lado. Beltrán y Benicio encabezan el grupo.

Además de esa foto grupal, el artista compartió imágenes de la salida que realizó, incluyó recorrer una feria artesanal y concluyó con una merienda.

La relación de los niños Vicuña y Cabré con Mauro Icardi

Los niños regresaron a Argentina con su niñera porque la China y el jugador del Galatasaray continuaron su viaje por Asia en Maldivas. Los tres viven y están escolarizados en Turquía y pasan mucho tiempo lejos de sus padres.

En el marco de la causa que inició Icardi contra Wanda Nara para quedarse con la custodia de sus hijas Francesca e Isabella, la China Suárez declaró que el futbolista se comporta como un padre con sus hijos también. Vicuña se enteró de esto mientras su hija seguía en Turquía y se mostró sorprendido.

"¿De verdad dijo eso?", cuestionó y agregó: "Bueno, son opiniones". Todavía impactado y tratando de no mostrarse molesto por los dichos de su expareja, aseguró: "Lo importante es que mis hijos estén bien".