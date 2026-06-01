"Tengo secuestrada a mi pareja": el llamado al 911 que anticipó el femicidio de Temperley

Antes de perpetrar el asesinato de Noelia Carolina Rivero, Tomás Núñez se comunicó con la policía y lo anticipó. Celos, control y consumo problemático son parte del perfil del femicida, que permanece hospitalizado bajo custodia policial.

En medio del caso de Agostina Vega en Córdoba, otro femicidio fue perpetrado en la localidad bonaerense de Temperley durante el sábado. Noelia Carolina Rivero fue asesinada a cuchillazos por Tomás Adrián Núñez dentro de una vivienda ubicada en el partido de Lomas de Zamora.

Según informaron fuentes policiales, Núñez se contactó al 911 y dijo “tengo secuestrada a mi pareja y la voy a matar”, y dio la dirección de la vivienda. A su vez, revelaron que el hombre de 37 años se había comunicado con su hermana y le habría dicho que Noelia le había sido infiel con su hermano, que vivía en el fondo de la vivienda.

"Los voy a matar a los dos (por Noelia y su propio hermano) y después me mató. Ni vengas” , le advirtió y la mujer solo alcanzó a avisarle al familiar de ambos para que no fuera a la casa y así evitar una tragedia.

La víctima fatal intentó pedir ayuda en medio de una situación de violencia extrema. Sin embargo, cuando la policía llegó, su agresor aseguró que todo estaba bien, mientras ella lo confirmaba con voz débil pero agregaba que "no la dejaba salir". Luego, pudo llamar al 911 y pidió una ambulancia, advirtiendo que su pareja quería matarla.

Fue con esa alerta y con la autorización de la fiscal que los agentes ingresaron a la casa por los techos y la puerta trasera y se encontraron con la escena: Noelia asesinada de varias puñaladas y Núñez con heridas superficiales . Tras el intento de suicidio con el mismo cuchillo que había usado para matar a su pareja, fue trasladado de urgencia al Hospital Luisa C. de Gandulfo, donde permanece internado bajo custodia policial.

Los antecedentes y el perfil del violento

Según registros judiciales, Núñez ya contaba con una denuncia previa por “lesiones leves” realizada por una expareja. Según los testimonios recogidos en la investigación describen un patrón de celos extremos y conductas de control hacia sus parejas, lo que refuerza el contexto de violencia de género en el que se produjo el crimen.

Por otra parte, la familia de Noelia relató que intentó denunciar a Núñez por violencia doméstica, pero en la comisaría se negaron a tomarles la declaración, argumentando que sólo la propia víctima podía radicar la denuncia. Este hecho vuelve a exponer una grave falla institucional donde la negativa policial dejó a Noelia sin protección y sin registro oficial de las amenazas que sufría.

De acuerdo a los relatos de los allegados, Núñez ejercía un control obsesivo sobre sus parejas: trabajaba de noche y las llamaba de madrugada por videollamada, exigiendo que atendieran de inmediato y mostraran toda la casa para asegurarse de que no lo engañaban. En la vivienda de Temperley, los investigadores hallaron una cámara 360 instalada en el comedor para vigilarla.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17 de Lomas de Zamora, especializada en violencia familiar y de género, bajo la dirección del fiscal Jorge Grieco. La causa fue caratulada provisoriamente como “homicidio agravado por el vínculo en un contexto de violencia de género”.