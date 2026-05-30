Se filtró una cercanía de la China Suárez con un compañero de Mauro Icardi: ¿qué pasa entre ellos?

La actriz quedó nuevamente envuelta en rumores, tras detectarse una supuesta cercanía con un compañero de su actual pareja en Galatasaray. Qué pasó en redes sociales y por qué volvió el debate alrededor de la actriz.

Se filtró una cercanía de la China Suárez con un compañero de Mauro Icardi : la figura mediática volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que en redes sociales comenzaran a circular versiones sobre una supuesta cercanía con un compañero de su pareja en el Galatasaray de Turquía. ¿Qué pasa entre ellos?

Todo comenzó tras los festejos por el campeonato obtenido por el club turco, donde la actriz acompañó a Icardi y compartió distintos momentos junto a futbolistas del plantel y sus familias. Sin embargo, un detalle en redes sociales desató nuevas especulaciones entre seguidores de la farándula.

Mientras tanto, la ex Casi Ángeles continúa acompañando al delantero argentino en Turquía y manteniendo un perfil activo en línea, donde cada movimiento suele generar repercusión inmediata entre seguidores y medios de espectáculos.

La polémica surgió a partir de un análisis realizado por una usuaria de TikTok, quien observó distintos “me gusta” de la actriz en publicaciones del futbolista Mario Lemina . Además, también se viralizaron imágenes donde la China aparece junto a Fanny Neguesha, esposa del jugador, y sus hijas durante la celebración.

Las interacciones rápidamente despertaron comentarios en plataformas digitales y muchos usuarios comenzaron a relacionar la situación con antiguos escándalos mediáticos vinculados al Wandagate.

“Alerta Tatiana una vez más”, expresó la creadora de contenido en un video que acumuló miles de reproducciones en pocas horas y reabrió el debate alrededor de la actriz y sus vínculos con futbolistas. La tiktoker incluso comparó algunas actitudes virtuales de la China Suárez con las de Wanda Nara y aseguró que existirían ciertos patrones repetidos en sus relaciones sociales dentro del ambiente del fútbol europeo.

A pesar de la repercusión en redes, hasta el momento no existe ninguna confirmación ni prueba concreta que indique un vínculo sentimental entre la actriz y Mario Lemina. Todo se basa únicamente en interacciones digitales, fotografías compartidas durante los festejos y especulaciones de usuarios en internet. La situación volvió a instalar a la actriz en el centro de las conversaciones del espectáculo, especialmente por los antecedentes mediáticos que rodearon su historia con la expareja mediática.