Fuerte cruce entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu: "Estás completamente loco, estarías en la cárcel si no fuera por mí" El portal Axios reveló una acalorada llamada telefónica donde el presidente estadounidense exigió frenar la escalada militar contra Hezbolá. Por Agregar C5N en









Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una explosiva conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que cuestionó con dureza la reciente ofensiva militar de Israel contra Hezbolá en El Líbano.

Según reveló el portal de noticias estadounidense Axios, el mandatario norteamericano estalló ante la falta de un acuerdo en la región y el desvío de los ataques hacia territorio libanés.

Durante el tenso intercambio, Trump rechazó de forma categórica el accionar de su par de Medio Oriente. El informe periodístico detalló que el líder republicano le gritó al premier: "¿Qué demonios estás haciendo?".

Asimismo, el jefe de la Casa Blanca añadió una fuerte recriminación personal: "Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto".

El reporte de Axios indicó que Trump avala el derecho de Israel a la defensa propia frente a los proyectiles de la milicia proiraní. Sin embargo, el presidente norteamericano juzgó que las últimas maniobras de Netanyahu intensificaron el conflicto de una manera desproporcionada. Por este motivo, el jefe de Estado presionó de modo directo al primer ministro para evitar una incursión a mayor escala sobre la ciudad de Beirut.

La preocupación de la administración estadounidense excede el frente libanés y abarca el panorama de toda la región. Varios funcionarios de Washington advirtieron que una expansión de las hostilidades atentaría contra las negociaciones indirectas que el país norteamericano sostiene con Irán. El temor principal radica en la aparición de un nuevo foco de inestabilidad en un territorio ya afectado por múltiples disputas.