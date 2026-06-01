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El reencuentro de Zaira Nara y Paula Chaves: se filtró de qué hablaron la tarde que pasaron juntas

La menor de las hermanas Nara había confirmado que la visitó la presentadora de la que se había distanciado y charlaron "tranquilas", pero no brindó detalles sobre la conversación. ¿Qué se dijeron y en qué quedó la relación?

Zaira Nara y Paula Chaves.

Zaira Nara y Paula Chaves.

Imagen optimizada con IA

Zaira Nara y Paula Chaves sorprendieron al mostrarse en público para promocionar la apertura de un comercio de productos importados en un shopping y la menor de las Nara confirmó que habían tenido un acercamiento tras años distanciadas. La periodista Paula Varela reveló que la presentadora visitó a la modelo durante cinco horas. "No se amigaron", adelantó la panelista.

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"Lo que me contaron es que Paula puso en el tapete que esta pelea no fue por Facundo Pieres como hombre", detalló Varela en Intrusos y explicó: "Sino que era por la actitud que tomó de estar con Facundo. Alejarse, contarle menos, dejar de compartir cosas. Que en algún punto la relación se llevó puesta la amistad. Que cuando la llamaba a Zaira no estaba".

Por su parte, desde el entorno de la dueña de casa le contaron a la periodista que "ella decía que estaba en un mal momento porque se estaba separando de Jakob von Plessen y necesitaba a alguien para salir de la situación". "Que justo apareció Facundo y quiso darse la oportunidad, si bien no sabía si era el amor de su vida", concluyó.

"No sé qué va a pasar, pero estuvo bueno charlar. Somos dos buenas personas que teníamos ciertas cosas que arreglar, y me parece que el tiempo a veces cura todo", había considerado Zaira este domingo a La Peña de Morfi.

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Cómo contó el reencuentro Zaira Nara

La primera reunión entre ambas fue justo antes de los Martín Fierro de la Moda en un atelier, fuera del ojo público y antes de la publicidad paga. "La vi a Pau parada en el medio del salón, sola", describió Zaira este domingo en La Peña de Morfi y aseguró que se abrazaron.

"Traté de nunca enroscarme, porque yo la quiero un montón, y siempre supe que... ¿Viste cuando tenés mucho cariño con alguien y sabés que hay cosas que son un momento? Entonces, la vi ahí y nos dimos un abrazo", relató la modelo y reconoció: "Me da como piel de gallina, porque fue fuerte. No hubo mala onda. Fue un abrazo, y nos quedamos hablando una hora".

La hermana de Wanda Nara lo consideró "necesario" y reflexionó: "Nos tenía que pasar de volver a reencontrarnos en algún lugar que no sea un evento, que nos miraban todos".

"Las dos teníamos muchas cosas para decir, internamente. Cuando pasó todo lo que nos pasó, cada una tenía su postura, pero después se volvió mediático y como que cada una empezó a guardar información. Pero no había estado esta charla, que era necesaria", insistió Zaira.

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