El papá de Mauro Icardi zanjó los rumores sobre su casa: ¿se la regaló Wanda Nara?

La visita de la conductora a Rosario reflotó un viejo escándalo sobre la vivienda donde reside la familia Icardi. Qué dijeron los involucrados.

El padre de Mauro Icardi, Juan Icardi, aprovechó el feriado patrio para vender porciones de locro a $12 mil y docenas de empanadas caseras a $18 mil con el objetivo de sobrellevar el difícil momento económico que atraviesa, mientras su hijo se encuentra de viaje en Japón junto a su pareja, Eugenia "La China" Suárez. La situación despertó la indignación de varios usuarios y reavivó una vieja polémica: la casa en la que vive no habría sido comprada por Mauro, sino por Wanda Nara.

Según trascendió, la propiedad fue adquirida hace diez años, cuando la conductora todavía estaba en pareja con el futbolista, por lo que muchos sostienen que, en realidad, el dinero salió de su bolsillo.

En este contexto, la periodista Nai Vecchio publicó en X una foto de la familia durante la visita de Wanda y las nenas y escribió: "La palabra del padre de Icardi: 'La pagó con dinero de ella, me quedo tranquilo así'. Wanda le ofreció de nuevo a Juan Carlos transferírsela a su nombre y el papá de Mauro quiere que siga a nombre de Wanda", aseguró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NaiVecchio/status/2059328697094578202&partner=&hide_thread=false Exclusivo. La palabra del padre de #Icardi sobre la casa que le compró #Wanda Nara en Rosario hace 10 años:"La pagó con dinero de ella, me quedo tranquilo así". Wanda le ofreció de nuevo a Juan Carlos transferírsela a su nombre y el papá de Mauro quiere que siga a nombre de Wanda pic.twitter.com/rWSlVGjgB1 — Naiara Vecchio (@NaiVecchio) May 26, 2026

Wanda promocionó el locro en sus redes sociales

Wanda Nara disfrutó el feriado junto a la familia Icardi y aprovechó para promocionar el locro de su suegro: "Riquísimo". También publicó fotos de sus hijas compartiendo junto a su abuelo. En las imágenes se puede a ver a Francesca revolviendo una olla de locro y en otra aparece tomando mates con su abuelo paterno. "Hablame del gen Icardi", escribió Aldana, hermana del delantero del Galatasaray, sobre la primera imagen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NaiVecchio/status/2059003591700951099&partner=&hide_thread=false Wanda Nara: almuerzo con los Icardi en Rosario. La conductora de Telefe compartió el 25 de mayo con sus hijas Francesca e Isabella Icardi, los hermanos de Mauro: Aldana y Juan Jesús, la abuela Dorita de 92 años, el abuelo paterno Juan #Icardi y los primos de las nenas de #wanda pic.twitter.com/Emo2nZuUpZ — Naiara Vecchio (@NaiVecchio) May 25, 2026

Aldana también compartió videos en los que la conductora de MasterChef Celebrity se muestra bailando Lo mejor del amor de Rodrigo Bueno en la cocina de la familia. En todas las imágenes, la empresaria viste una camiseta de la Selección argentina y un gorro de lana blanco.