"Te debo mucho": el cuarto participante eliminado de MasterChef Celebrity hizo llorar a Wanda Nara El jugador agradeció a la conductora de Telefe y al jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis tras su paso por las cocinas.







El jugador se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity 2025. Telefe

El periodista Luis Ventura fue el cuarto participante eliminado de MasterChef Celebrity y emocionó a la conductora Wanda Nara por sus elogios: "Te debo mucho".

“Acá vieron el verdadero. Busqué por el lado del show porque no estoy tan preparado para la cocina. Buscaron un personaje popular y tuve que devolver por ese lado”, empezó el mediático.

Agregó: “Me voy muy agradecido y sabiendo que me llevo algo nuevo, así como cuando hice teatro infantil con Panam, revista con Moria Casán o coreografías con Ricardo Fort. Siempre fui un atrevido de la vida, y así llegué a ser director técnico de fútbol o presidente de APTRA. No sé si me voy siendo cocinero pero pude aprender a usar ollas y hornallas".

Embed En este punto, la mediática le dedicó unas palabras a modo de despedida del reality de Telefe y en el suyo propio: “No me debes nada, soy yo la que te debe mucho a vos. Me llena de orgullo tenerte con nosotros. Sé que vas a volver porque sos un luchador de la vida. Aprendí mucho de vos. Tus platos son reales porque vos sos un tipo real. Aprendí mucho de vos en este medio”.