"Te debo mucho": el cuarto participante eliminado de MasterChef Celebrity hizo llorar a Wanda Nara

El periodista Luis Ventura fue el cuarto participante eliminado de MasterChef Celebrity y emocionó a la conductora Wanda Nara por sus elogios: "Te debo mucho".
El jugador agradeció a la conductora de Telefe y al jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis tras su paso por las cocinas.
El periodista Luis Ventura fue el cuarto participante eliminado de MasterChef Celebrity y emocionó a la conductora Wanda Nara por sus elogios: "Te debo mucho".
“Acá vieron el verdadero. Busqué por el lado del show porque no estoy tan preparado para la cocina. Buscaron un personaje popular y tuve que devolver por ese lado”, empezó el mediático.
Agregó: “Me voy muy agradecido y sabiendo que me llevo algo nuevo, así como cuando hice teatro infantil con Panam, revista con Moria Casán o coreografías con Ricardo Fort. Siempre fui un atrevido de la vida, y así llegué a ser director técnico de fútbol o presidente de APTRA. No sé si me voy siendo cocinero pero pude aprender a usar ollas y hornallas".
En este punto, la mediática le dedicó unas palabras a modo de despedida del reality de Telefe y en el suyo propio: “No me debes nada, soy yo la que te debe mucho a vos. Me llena de orgullo tenerte con nosotros. Sé que vas a volver porque sos un luchador de la vida. Aprendí mucho de vos. Tus platos son reales porque vos sos un tipo real. Aprendí mucho de vos en este medio”.
El desafío de este miércoles era una receta del chef Tomás Treschanski, creador del restaurante Trescha y ganador de una estrella Michelin. El DT de Victoriano Arenas no logró convencer al jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, con el plato exótico de una trucha confitada.