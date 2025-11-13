IR A
Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..."

El actor chileno se metió de lleno en el escándalo con la madre de sus hijos Amancio y Magnolia, algo que sumó leña al fuego.

Redes sociales
La China Suárez protagonizó varias noticias a lo largo del 2025.
La China Suárez rompe el silencio: qué streaming visitará este miércoles

En diálogo con el programa televisivo Puro Show, el actor chileno fue consultado por la publicación de la China Suárez en X y explicó: "Yo estoy bien, tranquilo y tratando de cerrar el tema, sin mucho más que hablar. Son cosas que se resuelven en privado, no quiero ni puedo decir nada. Es un montón todo lo que se comenta". Con estas palabras, evidenció su vergüenza por las constantes críticas de los medios a su vínculo con la madre de sus hijos.

"Las cosas se arreglan en familia, a puertas cerradas. Da lo mismo lo que ella diga, no voy a hablar de eso, no me corresponde. Ahora me corresponde estar con mis hijos", continuó Vicuña. De esta manera, volvió a priorizar la tranquilidad de la crianza de sus pequeños en medio de un momento de completa exposición.

Para finalizar, Benjamín Vicuña aclaró su ausencia de contrataque público: "¿Saben que pasa? Yo siempre cometo el mismo error. Si no hablo, soy prepotente, y si hablo, me critican. Entiendo el trabajo de ustedes, soy super ultra mega respetuoso, pero no hay nada más que hablar". Así, culpó a los medios por la relación que lo une con la Cina Suárez.

