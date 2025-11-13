Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..." El actor chileno se metió de lleno en el escándalo con la madre de sus hijos Amancio y Magnolia, algo que sumó leña al fuego.







El actor chileno Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez y buscó llevar paños fríos a la relación que lo une con la actriz y modelo, es decir la crianza de sus hijos Amancio y Magnolia, quienes estuvieron en boca de todos con motivo del escándalo mediático alrededor de su vida en Turquía con Mauro Icardi.

En diálogo con el programa televisivo Puro Show, el actor chileno fue consultado por la publicación de la China Suárez en X y explicó: "Yo estoy bien, tranquilo y tratando de cerrar el tema, sin mucho más que hablar. Son cosas que se resuelven en privado, no quiero ni puedo decir nada. Es un montón todo lo que se comenta". Con estas palabras, evidenció su vergüenza por las constantes críticas de los medios a su vínculo con la madre de sus hijos.

"Las cosas se arreglan en familia, a puertas cerradas. Da lo mismo lo que ella diga, no voy a hablar de eso, no me corresponde. Ahora me corresponde estar con mis hijos", continuó Vicuña. De esta manera, volvió a priorizar la tranquilidad de la crianza de sus pequeños en medio de un momento de completa exposición.

Embed De hecho se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que el llorar en cámara. — China Suarez (@chinasuarez) November 12, 2025 Para finalizar, Benjamín Vicuña aclaró su ausencia de contrataque público: "¿Saben que pasa? Yo siempre cometo el mismo error. Si no hablo, soy prepotente, y si hablo, me critican. Entiendo el trabajo de ustedes, soy super ultra mega respetuoso, pero no hay nada más que hablar". Así, culpó a los medios por la relación que lo une con la Cina Suárez.

