IR A
IR A

María Becerra agotó ocho shows y extiende su gira "Quimera" hasta el 2027

La cantante confirmó que habrá un nuevo recital en febrero. Los shows en Buenos Aires, que forman parte de la gira de su último disco, están sold out. Cuándo y cómo comprar las entradas.

La nena de Argentina anunció un nuevo show 360° en Buenos Aires para 2027.

La "nena" de Argentina anunció un nuevo show 360° en Buenos Aires para 2027.

Redes sociales

María Becerra hizo historia con dos shows agotados en River en 2025 y este año también vendió el total de las entradas para sus ocho recitales en el Movistar Arena. Y ahora, la cantante confirmó que seguirá de gira con su último disco, Quimera, el año próximo.

Un nuevo capítulo se suma al problema de la cantante con su padre.
Te puede interesar:

El polémico pedido que Alejandro Stoessel le hizo a Tini por su fortuna: no se puede creer

Ante el sold out de noviembre, la artista oriunda de Quilmes confirmó una nueva presentación el 6 de febrero próximo, que es la primera fecha confirmada para el 2027. El espectáculo tiene un montaje inmersivo en formato 360° y una puesta en escena que combina música, intervenciones teatrales y un importante diseño audiovisual.

Las presentaciones en la Ciudad forman parte de un tour regional que incluye paradas en Uruguay, Chile y Perú, y fechas programadas para Córdoba y Rosario.

María Becerra con nueva fecha en febrero de 2027

María Becerra confirmó una nueva presentación para el 6 de febrero de 2027. Las entradas estarán a la venta desde este jueves 3 de septiembre en preventa exclusiva para clientes Banco Macro Visa a las 13, mientras que la venta general quedará abierta a partir del viernes 4 de septiembre a la misma hora. El punto de venta es el sitio web oficial del estadio Movistar Arena.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La madre de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.

La foto que subió la mamá de Tini Stoessel y generó una ola de críticas en las redes

Ángela Torres.
play

Ángela Torres cruzó fuerte a Marcelo Tinelli: "En tu programa yo la pasé mal"

Preocupación por Tini Stoessel.

Preocupación por Tini Stoessel en medio del conflicto con su papá: "No la está pasando bien"

Steffany fue al confesionario y después quedó aislada en el living.
play

Gran Hermano: Campanita se "atrincheró" tras ser expulsada y la sacaron por la fuerza

Tini eliminó a su padre de sus redes sociales y cortó relaciones con su entorno familiar.

Escándalo Tini Stoessel: revelan que Rodrigo De Paul frenó el contrato prenupcial con la cantante

laurita fernandez tendra un programa en un canal de streaming importante

Laurita Fernández tendrá un programa en un canal de streaming importante

últimas noticias

El dólar oficial mantuvo la tendencia alcista en el arranque de septiembre.

El dólar arrancó septiembre por encima de los $1.500 y busca su nuevo techo tras subir $20 en agosto

Hace 6 minutos
Pergolini estalló ante la posibilidad de que Repetto se quede con su programa.

Pergolini estalló ante la posibilidad de que Repetto se quede con su programa: "Si lo agarra él..."

Hace 26 minutos
Erin Piacenti, asesinada en Nueva York por una mujer con antecedentes documentados de trastornos mentales.

La mujer apuñalada en Times Square era vicepresidenta de Bank of America

Hace 30 minutos
Karina Milei volvió a encabezar un encuentro de la Mesa Política en Casa Rosada.

El Gobierno volvió a reunir a su mesa política con la vista puesta en la reforma electoral

Hace 41 minutos
Una reconocida personalidad del ecosistema digital se sinceró con su público.

"Me cuesta salir de la cama": el influencer argentino del momento que confesó que sufre depresión

Hace 48 minutos