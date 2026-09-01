María Becerra agotó ocho shows y extiende su gira "Quimera" hasta el 2027

María Becerra hizo historia con dos shows agotados en River en 2025 y este año también vendió el total de las entradas para sus ocho recitales en el Movistar Arena. Y ahora, la cantante confirmó que seguirá de gira con su último disco, Quimera, el año próximo.
Ante el sold out de noviembre, la artista oriunda de Quilmes confirmó una nueva presentación el 6 de febrero próximo, que es la primera fecha confirmada para el 2027. El espectáculo tiene un montaje inmersivo en formato 360° y una puesta en escena que combina música, intervenciones teatrales y un importante diseño audiovisual.
Las presentaciones en la Ciudad forman parte de un tour regional que incluye paradas en Uruguay, Chile y Perú, y fechas programadas para Córdoba y Rosario.
María Becerra con nueva fecha en febrero de 2027
María Becerra confirmó una nueva presentación para el 6 de febrero de 2027. Las entradas estarán a la venta desde este jueves 3 de septiembre en preventa exclusiva para clientes Banco Macro Visa a las 13, mientras que la venta general quedará abierta a partir del viernes 4 de septiembre a la misma hora. El punto de venta es el sitio web oficial del estadio Movistar Arena.