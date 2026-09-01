María Becerra agotó ocho shows y extiende su gira "Quimera" hasta el 2027 La cantante confirmó que habrá un nuevo recital en febrero. Los shows en Buenos Aires, que forman parte de la gira de su último disco, están sold out. Cuándo y cómo comprar las entradas. Agregar C5N en









La "nena" de Argentina anunció un nuevo show 360° en Buenos Aires para 2027. Redes sociales

María Becerra hizo historia con dos shows agotados en River en 2025 y este año también vendió el total de las entradas para sus ocho recitales en el Movistar Arena. Y ahora, la cantante confirmó que seguirá de gira con su último disco, Quimera, el año próximo.

Ante el sold out de noviembre, la artista oriunda de Quilmes confirmó una nueva presentación el 6 de febrero próximo, que es la primera fecha confirmada para el 2027. El espectáculo tiene un montaje inmersivo en formato 360° y una puesta en escena que combina música, intervenciones teatrales y un importante diseño audiovisual.

Las presentaciones en la Ciudad forman parte de un tour regional que incluye paradas en Uruguay, Chile y Perú, y fechas programadas para Córdoba y Rosario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Becerra (@mariabecerra) María Becerra con nueva fecha en febrero de 2027 María Becerra confirmó una nueva presentación para el 6 de febrero de 2027. Las entradas estarán a la venta desde este jueves 3 de septiembre en preventa exclusiva para clientes Banco Macro Visa a las 13, mientras que la venta general quedará abierta a partir del viernes 4 de septiembre a la misma hora. El punto de venta es el sitio web oficial del estadio Movistar Arena.