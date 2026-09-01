El polémico pedido que Alejandro Stoessel le hizo a Tini por su fortuna: no se puede creer La interna entre la cantante y su entorno familiar alcanza su punto más tenso debido a los desmedidos reclamos económicos en juego. Agregar C5N en









Un nuevo capítulo se suma al problema de la cantante con su padre.

A una semana de haberse destapado la fuerte interna familiar por la auditoría financiera que Tini Stoessel impulsó contra sus progenitores, salieron a la luz reveladores pormenores del conflicto. Durante la emisión de SQP, Yanina Latorre brindó detalles sobre la compleja relación laboral que la artista mantenía con su padre, Alejandro Stoessel, señalando que la joven atravesó sus primeros años de carrera bajo un entorno de alta exigencia.

Según el desglose periodístico expuesto por la conductora, la intérprete sintió desde muy pequeña una exigencia para desempeñarse en la industria del espectáculo. Al abordar la etapa inicial de la cantante como figura juvenil, la conductora remarcó las pautas de conducta que regían sobre su vida profesional al señalar: “Ella se sentía todo el tiempo presionada para laburar. Una nena muy chica, una nena Disney, lo cuenta todo el mundo. Le decían qué decir, qué no decir. Entonces ella siente que solamente tenía vínculo laboral”.

Redes sociales En medio de las disputas, la periodista ventiló además un problema comercial vinculada a una franquicia gastronómica de Maru Botana que figuraba a nombre de la artista para justificar ingresos. Al rememorar los inconvenientes que debió afrontar la estrella por aquel emprendimiento familiar, Latorre recordó la exposición mediática de la joven argumentando: “Ahí sí hubo un quilombo familiar porque Martina Tini estaba en la sociedad, sin comerla ni beberla. Los titulares eran ‘Martina Stoessel colgada de la luz’. La piba quedó mal, y en realidad ella no sabía ni que existía ese local”.

El aspecto más controversial de la disputa económica radica en las pretensiones financieras que sostiene el productor audiovisual tras la decisión de la cantante de independizar sus finanzas. Al referirse a la desmedida compensación que reclama el empresario por haber lanzado la carrera de su hija, la panelista desprobó de forma categórica la postura paterna al revelar: “Él quiere cobrar el posicionamiento o la invención de marca de Tini. Eso es incuantificable. Es tu hija, regalásela”.

Por último, se debatieron las complicaciones que enfrenta el equipo legal para determinar el destino histórico de los fondos en el proceso de revisión contable. La periodista reflexionó sobre el impacto de los consumos acumulados a lo largo de los años y cuestionó la gestión patrimonial previa al sostener: “Y digo ahora, la guita que hay en los bancos, en las sociedades, y la mar en coche... Yo no tengo un estudio de la auditoría, pero ¿cómo cuantificás lo que ya se gastaron? ¿Se gastaron el 20, el 30, el 40 por ciento? Con el retroactivo es imposible de calcular. (…) Alejandro tendría que haber hecho eso desde el vamos como hace la mamá de Lali”.

El descargo de Tini Stoessel en medio del escándalo familiar En medio de la fuerte interna con su padre y exmanager, Alejandro Stoessel, la reconocida cantante Tini Stoessel brindó una entrevista para El Salvador en la previa de su show con Futttura programado para el 12 de septiembre. A sus 29 años, la artista argentina reflexionó sobre su madurez y el camino de evolución que atraviesa en la actualidad, asegurando con firmeza que "encontrarte con tu espacio y tener las cosas claras viene de la mano con la edad y con crecer". Redes sociales Durante la charla, la estrella pop repasó los hitos recientes de su carrera profesional y destacó la importancia del material discográfico con el que logró canalizar sus vivencias más reservadas. Al momento de analizar su trayectoria reciente, la intérprete no dudó en señalar la relevancia de su último trabajo al remarcar: "Un punto de inflexión fue 'Un mechón de pelo': en mi último álbum pude abrirme desde un lado extremadamente personal". Las contundentes declaraciones de la cantante se producen en un contexto sumamente tenso dentro de su entorno íntimo, luego de que tomara la decisión de desvincular comercialmente a su progenitor. La disputa familiar, que lleva tres meses de desarrollo, comenzó cuando la estrella de la música encomendó a un equipo contable y legal la realización de una exhaustiva auditoría financiera para tomar el control definitivo de sus cuentas personales.