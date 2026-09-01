1 de septiembre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1° de septiembre

El oficial minorista opera a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, tras haber cerrado agosto con un alza de $20. Ya son cinco meses consecutivos de suba.

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El dólar oficial cerró agosto al alza

El dólar oficial cerró agosto al alza, el quinto mes consecutivo.

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El dólar minorista cotiza este martes a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de lunes con caída de $5, y cerró agosto con un alza de $20, con lo que ya son cinco meses consecutivos en ascenso los que arrastra.

El dólar oficial cierra agosto al alza.
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Este viernes el Banco Central (BCRA) publicó un nuevo informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios y el Balance Cambiario. Durante julio, la compra de billetes y divisas para ahorro trepó a u$s3.461 millones, récord desde octubre de 2025, y 42% superior a la cifra de junio.

El dólar cerró agosto arriba de los $1.500.

El dólar cerró agosto arriba de los $1.500.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue culminó a $1.508,35 para la compra y a $1.555 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cerró a $1.508,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.995,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.579,08, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.534,55.

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