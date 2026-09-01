El comunicado del peronismo, a cuatro años del atentado contra Cristina Kirchner: "La democracia no admite la eliminación del adversario"

En una carta difundida al cumplirse un nuevo aniversario del intento de magnicidio, todos los sectores del peronismo recordaron el ataque ocurrido el 1° de septiembre de 2022 y reclamaron defender la convivencia democrática.

A cuatro años del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner , ocurrido el 1° de septiembre de 2022, el peronismo difundió un comunicado en el que cuestionó el clima de violencia política previo al ataque y sostuvo que “la democracia no admite la eliminación del adversario” .

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El texto recuerda que aquella noche un hombre apuntó un arma cargada a centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta y gatilló. El disparo no salió y Cristina Kirchner resultó ilesa. El atacante, Fernando Sabag Montiel , fue detenido en el lugar.

Acto seguido, el documento plantea que el episodio no debe ser considerado “un hecho aislado” y lo vincula con un contexto previo de “discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas —fake news—, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política” .

El peronismo también cuestionó la llamada “antipolítica” y sostuvo que fue alimentada por sectores del poder económico y amplificada por medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales. En ese sentido, advirtió que cuando “el dirigente político es convertido en enemigo” y la deshumanización del adversario se vuelve cotidiana, “la democracia comienza a deteriorarse” .

En el comunicado también se hizo referencia a las prácticas de lawfare y afirmó que la combinación entre persecución judicial, operaciones mediáticas, noticias falsas y hostigamiento puede generar un escenario en el que “la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física” .

La declaración remarca que el aniversario no interpela únicamente al peronismo, sino “al conjunto del sistema democrático argentino”, y reclama un acuerdo básico entre los distintos sectores políticos: “en democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos”.

Hacia el final, el documento reivindica “la legitimidad del adversario” y sostiene que se debe poder confrontar políticamente “sin deshumanizar”. Los firmantes expresaron además su solidaridad con Cristina Kirchner y cerraron con una consigna: “Nunca más la eliminación del adversario. Nunca más la violencia política. Más democracia. Más participación. Más política”.

El comunicado lleva las firmas de dirigentes de 23 espacios políticos: Partido Justicialista — José Mayans; Frente Renovador — Diego Giuliano y Sergio Massa; Encuentro Republicano Federal — Miguel Ángel Pichetto; Nuevo Encuentro — Martín Sabbatella; Principios y Valores — Guillermo Moreno; Movimiento Nacional Alfonsinista — Leopoldo Moreau; Patria Grande — Juan Grabois; Frente Amplio por la Democracia — Ricardo Alfonsín; Radicalismo Auténtico — Federico Storani; Kolina — Carlos Castagneto; Frente Grande — Mario Secco; La Patria de los Comunes — Emilio Pérsico; Partido Solidario — Carlos Heller; Unidad Socialista — Jorge Rivas; Unidad Popular — Claudio Lozano; FORJA — Gustavo López; Partido de la Victoria — Esteban San Pedro; Espacio Popular — Eduardo Sigal; PTP-PCR — Juan Carlos Alderete; Partido Intransigente — Lucrecia Monteagudo; Partido Comunista — Jorge Kreyness; Nueva Dirigencia — Matías Barroetaveña; y Libres del Sur — Humberto Tumini.

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Por el ataque fueron detenidos Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, integrantes del grupo conocido como “Los Copitos”. Sabag Montiel fue señalado como autor material del intento de asesinato, mientras que Uliarte fue acusada como partícipe necesaria y Carrizo como partícipe secundario.

El juicio oral terminó en octubre de 2025. El Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Uliarte a 8 años por tentativa de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. En el caso de Sabag Montiel, la pena se unificó con una condena anterior y quedó establecida en 14 años. Carrizo, en cambio, fue absuelto.

La situación judicial todavía no está completamente cerrada. La Cámara Federal de Casación Penal analiza actualmente un planteo de la fiscalía para determinar si corresponde aplicar la agravante de femicidio en la modalidad de violencia política, lo que podría modificar las penas de Sabag Montiel y Uliarte.

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