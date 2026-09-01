El fuerte rumor sobre el distanciamiento de Emilia Mernes y Tini Stoessel que involucra a Rodrigo De Paul La distancia entre las cantantes suma versiones que mezclan lo laboral, lo personal y ahora también el entorno más íntimo de la pareja del futbolista de la Selección. Agregar C5N en









Un hecho en una fiesta habría terminado de romper el vínculo entre las dos cantantes. Redes sociales

El vínculo entre Tini Stoessel y Emilia Mernes lleva varios meses deteriorado y ahora surgió una nueva versión sobre los motivos del distanciamiento que agrega el nombre de Rodrigo De Paul al centro de la polémica. El periodista Gustavo Méndez dio a conocer en La Mañana con Moria (El Trece) una situación que ocurrió en una fiesta que, según la versión que circula, habría terminado de romper el vínculo entre las dos cantantes.

"Hay un fuerte rumor en torno a una fiesta donde estaban Emilia, De Paul, Tini, Duki y un montón de gente más", comenzó contando Méndez. Según detalló, "Rodrigo De Paul se habría ido al baño, detrás de él habría ido Emilia Mernes y, cuando él sale, se habrían chocado de manera casual y, aparentemente, ella le habría tirado la boca a él". El periodista agregó que Mernes habría intentado descomprimir el momento con humor: "¿Qué? ¿Te asustaste?", le habría dicho.

De acuerdo con la misma versión, De Paul habría esquivado la situación y luego se habría acercado a las amigas de Tini presentes en la fiesta para pedirles discreción: "Yo no hice nada. Lo vieron. No le digan nada a Tini", les habría dicho. Pese a eso, la cantante se habría enterado de lo ocurrido cuando, en el contexto de contarles a sus amigas el conflicto que ya tenía con Emilia por unas bailarinas, ellas decidieron comentarles lo que habían presenciado.

Antes de este nuevo episodio, la ruptura entre ambas ya había generado atención pública. La primera versión que circuló apuntaba a que Tini le habría prestado bailarinas a Emilia para su MP3 Tour y que estas no habrían sido devueltas. Desde entonces, el distanciamiento tomó estado público con el unfollow de Tini hacia Emilia, y en un show en Tucumán la cantante lo definió como "algo muy delicado".

Instagram El gesto de Emilia Mernes en medio del conflicto de Tini Stoessel con su familia En plena exposición mediática del conflicto entre Tini y su padre Alejandro Stoessel por el manejo de su patrimonio, Emilia Mernes publicó en sus redes sociales una serie de imágenes para celebrar el cumpleaños de su propio padre, Pedro. Las fotos mostraban distintos momentos de ambos juntos, acompañadas de mensajes de afecto que rápidamente generaron repercusión entre los seguidores de las dos artistas.