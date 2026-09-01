El Gobierno negó una crisis y destacó las mejoras en economía, seguridad y pobreza: "No entiendo cómo no lo ven" El vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó una conferencia de prensa luego de formar parte de la reunión de ministros con Javier Milei en Casa Rosada. Evitó brindar detalles sobre la cadena nacional que el jueves el Presidente dará por la cuestión Malvinas. Por Agregar C5N en









Adrián Ravier habla en conferencia de prensa.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó este martes una conferencia de prensa en Casa Rosada donde aseguró que desde el Gobierno no perciben la existencia de una crisis en el país y destacó las mejoras en materia económica, de seguridad y pobreza desde comenzado el mandato de Javier Milei. "No entiendo cómo no lo ven", manifestó.

El diálogo con la prensa acreditada en Balcarce 50 se movió del tradicional horario matutino de las 11 debido a que el portavoz formó parte de la reunión de Gabinete con sus ministros en el Salón Eva Perón. Allí, consignaron fuentes oficiales, Milei "repasó los logros del plan económico del Gobierno y las políticas que llevan adelante los diferentes ministerios, así como el avance diplomático en materia de defensa de la soberanía de las Islas Malvinas".

Dicho tema fue uno de los primeros tocado por Ravier al comenzar la conferencia: “Este jueves a las 21 milei hará una cadena nacional con un mensaje referido a la cuestión Malvinas el contenido está siendo trabajado por el Presidente junto al canciller Pablo Quirno y la secretaría de inteligencia del Estado”. De todas manera, aclaró que "por el momento, no podemos adelantar más detalles".

En clave económica y luego de ser consultado sobre un posible aumento del bono a los jubilados, que permanece congelado desde noviembre de 2023, el portavoz fue contundente al remarcar, desde la visión oficial, una realidad que no reflejan los últimos informes de consultoras privadas o los propios datos del INDEC sobre actividad y consumo.

Para el Gobierno no hay una crisis económica. Redes sociales "Si miramos una pequeña foto con un dato negativo, que siempre va haber, vamos a tener quizás una situación negativa. Ahora si miramos la foto completa, nosotros entendemos que la cosa está mejorando. Lo que no quita que haya sectores, personas o una empresa que cierra y que no tenga la misma situación", señaló Ravier. Previo a destacar "una valoración del Gobierno" debido a que "en las elecciones de 2025 nos ha ido muy bien".

“Hay una situación con Javier Milei desde 2023 para acá donde la Argentina está mejor. Estamos mejor en materia de exportaciones, producción, inflación, seguridad, bajar la pobreza, la indigencia. Yo no entiendo bien cómo no lo ven la cantidad de aspectos en los cuales el país está saliendo adelante", afirmó el vocero. Ante la consulta de si ¿será la gente que no lo refleja en el bolsillo?, Ravier revalidó sus dichos al responder: “Los números dicen que la situación está mejorando. No quiero ser insensible con quienes tienen una percepción distinta. Se respeta todo. Pero no vemos desde el Gobierno una situación crítica". "No vemos crisis económica, no vemos un derrumbe del desempleo. En una Argentina que está recibiendo shocks importantes de apertura económica, de innovación tecnológica, de baja de riesgos país y de reformas estructurales que están siendo aprobadas por el Congreso y están cambiando la Argentina", completó sobre el tema.