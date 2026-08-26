Condujo programas muy vistos en Argentina y ahora recibió una inesperada propuesta para trabajar en un canal de streaming

Una destacada figura del espectáculo nacional dará un giro clave en su carrera tras confirmar su sorpresivo desembarco en las transmisiones en vivo.

La televisión abierta argentina vuelve a entrelazarse con las nuevas plataformas digitales tras la confirmación de una importante figura del espectáculo local. Luego de finalizar su labor al frente de Bienvenidos a ganar por la pantalla de El Nueve, Laurita Fernández se alista para dar un salto estratégico hacia el mundo del streaming.

La noticia generó un inmediato impacto en los medios tradicionales y las redes sociales, donde se debate el desembarco de talentos consolidados en los medios de transmisión online. Esta incorporación promete reestructurar la grilla veraniega de una de las señales más convocantes del ecosistema del streaming actual.

El encargado de revelar la primicia fue el periodista Rodrigo Lussich durante la emisión del programa Intrusos transmitido por la pantalla de América TV. Según el conductor del ciclo de espectáculos, la polifacética artista asumirá un rol protagónico dentro de la grilla estival que Olga TV prepara para los próximos meses.

"La que va a conducir el verano de Olga desde Mar del Plata en un programa de juegos con esa estructura es Laurita Fernández" , aseguró de forma categórica Rodrigo Lussich al resolver el enigmático del día. De esta manera, se ratifica que la bailarina y actriz liderará una propuesta de entretenimientos diseñada exclusivamente para la Costa Atlántica.

Desde el panel de Intrusos destacaron que Fernández cuenta con una vasta trayectoria en formatos de entretenimientos heredados del conductor y productor Guido Kaczka , por lo que este tipo de dinámicas le calzan a la perfección. Hasta la fecha, la artista solo había participado en el entorno digital mediante intervenciones breves, entrevistas puntuales y reemplazos temporales.

En relación a su desvinculación de la pantalla chica tradicional, Lussich reveló detalles de un diálogo privado con la protagonista: "No está haciendo tele ahora", indicó el periodista. Asimismo, explicó que la conductora dio un paso al costado porque "sintió que era todo muy remado en cuanto al formato y cada día le achicaban más" la producción del programa.

Respecto a las exigencias técnicas y operativas que la presentadora solicitaba en el canal de aire, el periodista detalló que "ella pedía una escenografía mejor, quería un poco más de estructura". Sin embargo, según la información brindada en el programa, la emisora prefirió no otorgar tales recursos "para no poner celoso a Guido Kaczka".

El canal de streaming Olga, creado por Migue Granados, apostará así por un formato inédito en su programación al trasladar la clásica estructura de los juegos televisivos a la costa marplatense. Tras dejar el ciclo Bienvenidos a ganar en manos del modelo Hernán Drago, Laurita Fernández iniciará una etapa profesional enfocada en la interacción directa y las nuevas audiencias.