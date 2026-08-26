26 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Condujo programas muy vistos en Argentina y ahora recibió una inesperada propuesta para trabajar en un canal de streaming

Una destacada figura del espectáculo nacional dará un giro clave en su carrera tras confirmar su sorpresivo desembarco en las transmisiones en vivo.

Por
La popular conductora dejará una señal importante para conducir en otro canal.

La popular conductora dejará una señal importante para conducir en otro canal.

La televisión abierta argentina vuelve a entrelazarse con las nuevas plataformas digitales tras la confirmación de una importante figura del espectáculo local. Luego de finalizar su labor al frente de Bienvenidos a ganar por la pantalla de El Nueve, Laurita Fernández se alista para dar un salto estratégico hacia el mundo del streaming.

Nicole, a corazón abierto sobre una situación incómoda a sus 15 años.
Te puede interesar:

Nicole Neumann reveló que un conocido actor la acosó a sus 15 años: "Qué ganas de verte desnuda"

La noticia generó un inmediato impacto en los medios tradicionales y las redes sociales, donde se debate el desembarco de talentos consolidados en los medios de transmisión online. Esta incorporación promete reestructurar la grilla veraniega de una de las señales más convocantes del ecosistema del streaming actual.

Los detalles del desembarco de Laurita Fernández en Olga

El encargado de revelar la primicia fue el periodista Rodrigo Lussich durante la emisión del programa Intrusos transmitido por la pantalla de América TV. Según el conductor del ciclo de espectáculos, la polifacética artista asumirá un rol protagónico dentro de la grilla estival que Olga TV prepara para los próximos meses.

"La que va a conducir el verano de Olga desde Mar del Plata en un programa de juegos con esa estructura es Laurita Fernández", aseguró de forma categórica Rodrigo Lussich al resolver el enigmático del día. De esta manera, se ratifica que la bailarina y actriz liderará una propuesta de entretenimientos diseñada exclusivamente para la Costa Atlántica.

Laurita Fernández vuelve a la pantalla, pero en streaming.

Laurita Fernández vuelve a la pantalla, pero en streaming.

Desde el panel de Intrusos destacaron que Fernández cuenta con una vasta trayectoria en formatos de entretenimientos heredados del conductor y productor Guido Kaczka, por lo que este tipo de dinámicas le calzan a la perfección. Hasta la fecha, la artista solo había participado en el entorno digital mediante intervenciones breves, entrevistas puntuales y reemplazos temporales.

En relación a su desvinculación de la pantalla chica tradicional, Lussich reveló detalles de un diálogo privado con la protagonista: "No está haciendo tele ahora", indicó el periodista. Asimismo, explicó que la conductora dio un paso al costado porque "sintió que era todo muy remado en cuanto al formato y cada día le achicaban más" la producción del programa.

Respecto a las exigencias técnicas y operativas que la presentadora solicitaba en el canal de aire, el periodista detalló que "ella pedía una escenografía mejor, quería un poco más de estructura". Sin embargo, según la información brindada en el programa, la emisora prefirió no otorgar tales recursos "para no poner celoso a Guido Kaczka".

El canal de streaming Olga, creado por Migue Granados, apostará así por un formato inédito en su programación al trasladar la clásica estructura de los juegos televisivos a la costa marplatense. Tras dejar el ciclo Bienvenidos a ganar en manos del modelo Hernán Drago, Laurita Fernández iniciará una etapa profesional enfocada en la interacción directa y las nuevas audiencias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Por el momento, la Justicia todavía no resolvió si Camila Mayan deberá hacerse cargo de ese monto.

Nuevo conflicto entre Alexis Mac Allister y Camila Mayan en la Justicia: ahora pelean por un importante monto en dólares

La hija del famoso Ricardo Fort presentó a su nueva pareja.

Quién es Juan Manuel, el nuevo amor de Marta Fort: es uruguayo y lo conoció en el Mundial

Cami Mayan le reclama un resarcimiento a su ex pareja Alexis Mac Allister.

La explosiva reacción de Camila Mayan cuando le preguntaron por el auto y el departamento que Mac Allister le habría dado

El presente del jugador de fùtbol afectaría al entorno familiar de la actriz.

El problema inesperado que enfrenta Mauro Icardi y que podría generarle una crisis con la China Suárez

La saga de terror vuelve a los cines con La noche del demonio: Están entre nosotros, su sexta entrega.

Se estrena "La noche del demonio: Están entre nosotros": ¿una secuela que vale la pena?

Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una maniobra del propio artista en el escenario.

Muerte de Sergio Denis: rechazaron el pedido de indemnización de la familia del cantante

Rating Cero

Rodrigo De Paul y el apoyo incondicional a su novia.

El rol de Rodrigo de Paul en medio del escándalo que sacude a Tini y a su familia

Los hermanos Culini junto a su madre.

El emotivo recuerdo de Eugenio y Culini al recordar a su madre: "Alguna vez nos faltó comida, nunca nos faltó amor"

El famoso programa de cocina empieza a confirmar a los participantes.

Confirmaron a dos conductores para participar en MasterChef y filtraron los nombres de quiénes están negociando para sumarse

Los representantes legales de la cantante no hicieron público el testamento.

El imperio de Dolly Parton: quiénes serán los herederos de una suma millonaria

El conductor Santiago del Moro corroboró el cronograma final del reality.

Revelaron detalles inéditos de cómo serán las últimas semanas de Gran Hermano y cuándo se conocerá a la ganadora

Sofía Gala y Fito Páez.

"Nunca fuimos pareja", aclaró Sofía Gala sobre su relación con Fito Páez y remarcó que ya lo había "desmentido"

últimas noticias

Rodrigo De Paul y el apoyo incondicional a su novia.

El rol de Rodrigo de Paul en medio del escándalo que sacude a Tini y a su familia

Hace 5 minutos
Los hermanos Culini junto a su madre.

El emotivo recuerdo de Eugenio y Culini al recordar a su madre: "Alguna vez nos faltó comida, nunca nos faltó amor"

Hace 6 minutos
El famoso programa de cocina empieza a confirmar a los participantes.

Confirmaron a dos conductores para participar en MasterChef y filtraron los nombres de quiénes están negociando para sumarse

Hace 20 minutos
Los representantes legales de la cantante no hicieron público el testamento.

El imperio de Dolly Parton: quiénes serán los herederos de una suma millonaria

Hace 25 minutos
El conductor Santiago del Moro corroboró el cronograma final del reality.

Revelaron detalles inéditos de cómo serán las últimas semanas de Gran Hermano y cuándo se conocerá a la ganadora

Hace 33 minutos