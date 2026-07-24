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Video: el momento donde María Becerra anunció a sus padres que cantaría el Himno en la final del Mundial 2026

La cantante argentina aceptó la invitación de la FIFA bajo una condición clave y reveló el gesto de amor detrás de su actuación.

La Nena de Argentina  sumó un hito histórico a su trayectoria.

La "Nena de Argentina"  sumó un hito histórico a su trayectoria.

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María Becerra cantó el Himno Nacional en la final del Mundial 2026 y trascendió en redes cómo fue el momento en que le anunció a sus padres que iba a cantar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. "¡Voy a cantar el himno, guacho!", se escucha decir.

La conductora tuvo otro cruce con la exvedette cuando opinaban sobre la academia de Nara.
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La cantante compartió una videollamada con sus padres en donde le dio la gran noticia: "Che, escúchenme, ¿me escuchan ahí? ¿Qué tienen que hacer ustedes el 19? Ah, bueno, no... se van a venir conmigo a ver la final del mundo porque su hija canta el Himno Nacional Argentino en la final del mundo, ¡guacho! ¡Voy a cantar el himno!".

La reacción de los padres no tardó en hacerse viral, entre risas, llanto y una incredulidad, por la trascendencia de la noticia y saber que ellos también se iban de viaje a la Copa Mundial.

Un dato no menor es que la "Nena de Argentina" aceptó la invitación de las autoridades de la FIFA con la condicipo que su participación sea "gratuita", y que le dieran el acceso al partido para su mamá, su papá y su pareja.

La idea es que la pudieran acompañar desde la tribuna en su actuación y en el partido más importante de la Selección argentina. Para estar en el evento deportivo, Becerra viajó en vuelo privado desde España, todo costeado por ella misma, y tuvo que reprogramar sus shows. "Será lo mejor de mi carrera" y "el honor más grande", opinó sobre la ceremonia.

De quién es el vestido patrio que usó María Becerra

María Becerra apareció en la final del Mundial 2026 vestida de celeste y blanco, entonó las estrofas de Himno Nacional Argentino y lució un diseño exclusivo para la ocasión. Fue diseñado por el mendocino Abel Cepeda, que lleva más de dos décadas en Nueva York y que fundó la firma SEKS. Junto a la dirección creativa de Natalia Campos Valencia, dieron forma a una prenda que mezcló moda y sentimiento nacional.

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