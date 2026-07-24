Video: el momento donde María Becerra anunció a sus padres que cantaría el Himno en la final del Mundial 2026 La cantante argentina aceptó la invitación de la FIFA bajo una condición clave y reveló el gesto de amor detrás de su actuación. Agregar C5N en









La "Nena de Argentina" sumó un hito histórico a su trayectoria. Redes sociales

María Becerra cantó el Himno Nacional en la final del Mundial 2026 y trascendió en redes cómo fue el momento en que le anunció a sus padres que iba a cantar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. "¡Voy a cantar el himno, guacho!", se escucha decir.

La cantante compartió una videollamada con sus padres en donde le dio la gran noticia: "Che, escúchenme, ¿me escuchan ahí? ¿Qué tienen que hacer ustedes el 19? Ah, bueno, no... se van a venir conmigo a ver la final del mundo porque su hija canta el Himno Nacional Argentino en la final del mundo, ¡guacho! ¡Voy a cantar el himno!".

La reacción de los padres no tardó en hacerse viral, entre risas, llanto y una incredulidad, por la trascendencia de la noticia y saber que ellos también se iban de viaje a la Copa Mundial.

Así le contaba María Becerra a sus papás que iba a cantar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial pic.twitter.com/JXlkUsZZu6 — Fefe (@fedeebongiorno) July 24, 2026 Un dato no menor es que la "Nena de Argentina" aceptó la invitación de las autoridades de la FIFA con la condicipo que su participación sea "gratuita", y que le dieran el acceso al partido para su mamá, su papá y su pareja.

La idea es que la pudieran acompañar desde la tribuna en su actuación y en el partido más importante de la Selección argentina. Para estar en el evento deportivo, Becerra viajó en vuelo privado desde España, todo costeado por ella misma, y tuvo que reprogramar sus shows. "Será lo mejor de mi carrera" y "el honor más grande", opinó sobre la ceremonia.